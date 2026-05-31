ترکیه میان بیش از 160 هزار نفر در شمال افغانستان گوشت قربانی توزیع کرد

31 مه 2026•بهروزرسانی: 31 مه 2026
کابل/ خبرگزاری آنادولو
بنیاد امور دینی ترکیه در چارچوب برنامه «قربانی نیابتی 2026» و با هماهنگی وابستگی خدمات دینی سرکنسولگری ترکیه در مزارشریف، 8 هزار و 400 سهم قربانی را در 9 ولایت شمال افغانستان ذبح و توزیع کرد.
گوشت قربانی در بستههایی میان حدود 25 هزار خانواده، همچنین یتیمخانهها، اردوگاههای مهاجران، مراکز آموزش قرآن و مؤسسات آموزشی شبانهروزی توزیع شد.
این برنامه در ولایتهای بدخشان، تخار، بغلان، کندز، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل و فاریاب اجرا شد و حدود 160 هزار و 200 نفر از گوشت قربانی بهرهمند شدند.
مراد دیکمن، سرکنسول ترکیه در مزارشریف نیز در مراسم توزیع گوشت قربانی در منطقه آلپارسلان اووا شرکت کرد که در چارچوب آن به 650 خانواده کمکرسانی شد.
همچنین بنیاد امور دینی ترکیه در منطقهای فاقد آب و برق، پروژه ساخت چاه آب مجهز به انرژی خورشیدی و یک آبنمای عمومی را در دست اجرا دارد که انتظار میرود بخش عمده نیاز ساکنان به آب آشامیدنی را تأمین کند.
ساکنان منطقه از کمکهای ارائه شده و مردم ترکیه تشکر کردند.