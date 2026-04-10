بوکسور زن افغان مدال طلای مسابقات ملی پاکستان را از آن خود کرد

Halil Silahşör
10 آوریل 2026•بهروزرسانی: 10 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
فرشته خانی، بوکسور اهل افغانستان، در مسابقات ملی بوکس پاکستان که به میزبانی شهر حیدرآباد برگزار شد، توانست با غلبه بر رقبای خود به مقام قهرمانی دست یابد.
این مسابقات که نزدیک به یک هفته به طول انجامید، با حضور ورزشکارانی از بیش از 20 شهر و منطقه سراسر پاکستان در دستههای مختلف وزنی برگزار گردید.
خانی که در دسته وزنی 50 کیلوگرم به رقابت میپرداخت تمامی حریفان خود را شکست داد. بر اساس جزئیات منتشر شده، وی با پیروزی در سه مبارزه پیاپی راهی فینال شد و در نهایت سکوی نخست و مدال طلای این وزن را از آن خود کرد.
این ورزشکار افغان با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، این پیروزی را نقطه عطفی در مسیر حرفهای خود و دستاوردی مهم برای ورزش افغانستان توصیف کرد.
در پی این موفقیت، حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، در پیامی این پیروزی را به فرشته خانی تبریک گفت. وی با تمجید از عملکرد درخشان این بانوی ورزشکار، برای تمامی ورزشکاران افغانستان در عرصههای بینالمللی آرزوی موفقیتهای مستمر کرد.