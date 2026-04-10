Halil Silahşör
10 آوریل 2026•بهروزرسانی: 10 آوریل 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
مقامات اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان اعلام کردند که طی دو هفته گذشته، موج جدیدی از پدیدههای جوی مخرب و بلایای طبیعی، فشار انسانی بیسابقهای را بر این کشور وارد کرده است.
طبق آمارهای این اداره، علاوه بر 148 جانباخته، دستکم 1149 خانه بهطور کامل تخریب شده و زیرساختهای جادهای و زمینهای کشاورزی خسارات سنگینی دیدهاند، بهگونهای که بیش از 7500 خانواده بهطور مستقیم تحت تأثیر این حوادث قرار گرفتهاند.
بیشترین تلفات در شرق افغانستان، بهویژه در ولایت ننگرهار گزارش شده است. تنها در دو روز گذشته، 24 نفر در این ولایت جان خود را از دست داده و 33 نفر دیگر زخمی شدهاند. اکثر این مرگومیرها ناشی از فرو ریختن سقف خانهها، غرقشدگی در سیلاب و صدمات ناشی از طوفانهای شدید بوده است.
تخریب راهها، رانش زمین و ریزش کوه باعث اختلال در حملونقل و دسترسی گروههای امدادی شده و مسیرهای کلیدی میان کابل و چندین ولایت را مسدود کرده است. در برخی مناطق، ساکنان گرفتار شده به دلیل محاصره روستاها توسط سیلاب، ناچار به تخلیه اضطراری از طریق بالگرد شدهاند.