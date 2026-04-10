در پی وقوع سیلاب‌های سهمگین، زمین‌لرزه، رانش زمین و صاعقه در دو هفته اخیر در مناطق مختلف افغانستان، دست‌کم 148 نفر جان باخته و 216 تن دیگر زخمی شدند.

بحران اقلیمی در افغانستان؛ دست‌کم 148 نفر جان باختند در پی وقوع سیلاب‌های سهمگین، زمین‌لرزه، رانش زمین و صاعقه در دو هفته اخیر در مناطق مختلف افغانستان، دست‌کم 148 نفر جان باخته و 216 تن دیگر زخمی شدند.

استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو

مقامات اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث افغانستان اعلام کردند که طی دو هفته گذشته، موج جدیدی از پدیده‌های جوی مخرب و بلایای طبیعی، فشار انسانی بی‌سابقه‌ای را بر این کشور وارد کرده است.

طبق آمارهای این اداره، علاوه بر 148 جان‌باخته، دست‌کم 1149 خانه به‌طور کامل تخریب شده و زیرساخت‌های جاده‌ای و زمین‌های کشاورزی خسارات سنگینی دیده‌اند، به‌گونه‌ای که بیش از 7500 خانواده به‌طور مستقیم تحت تأثیر این حوادث قرار گرفته‌اند.

بیشترین تلفات در شرق افغانستان، به‌ویژه در ولایت ننگرهار گزارش شده است. تنها در دو روز گذشته، 24 نفر در این ولایت جان خود را از دست داده و 33 نفر دیگر زخمی شده‌اند. اکثر این مرگ‌ومیرها ناشی از فرو ریختن سقف خانه‌ها، غرق‌شدگی در سیلاب و صدمات ناشی از طوفان‌های شدید بوده است.



تخریب راه‌ها، رانش زمین و ریزش کوه باعث اختلال در حمل‌ونقل و دسترسی گروه‌های امدادی شده و مسیرهای کلیدی میان کابل و چندین ولایت را مسدود کرده است. در برخی مناطق، ساکنان گرفتار شده به دلیل محاصره روستاها توسط سیلاب، ناچار به تخلیه اضطراری از طریق بالگرد شده‌اند.