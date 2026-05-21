بازگشت 307 پناهجوی افغان از پاکستان به کشور

Halil Silahşör
21 مه 2026•بهروزرسانی: 21 مه 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان افغانستان طی اطلاعیهای اعلام کرد که 307 شهروند افغان پس از آزادی از زندانهای پاکستان، از طریق گذرگاههای مرزی تورخم و اسپینبولدک به این کشور بازگشتهاند.
بر این اساس، از میان افراد آزاد شده، 268 نفر از طریق گذرگاه تورخم و 39 نفر دیگر از طریق گذرگاه اسپینبولدک وارد خاک افغانستان شدهاند.
این وزارتخانه، دلیل بازداشت این افراد در پاکستان را نداشتن مدارک قانونی اقامت عنوان کرده است.
پاکستان در ماههای اخیر عملیات بازداشت و اخراج پناهجویان فاقد مدارک قانونی را شدت بخشیده است.
این اقدامات گسترده که بخشهای مختلف جامعه پناهجویان، از جمله فعالان، خبرنگاران و کارمندان دولت پیشین افغانستان را تحت تأثیر قرار داده، با انتقاد شدید سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی مواجه شده است.
سازمان ملل متحد بارها از دولت پاکستان خواسته است تا روند بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان افغان را متوقف کند؛ چرا که بازگشتکنندگان در بدو ورود به افغانستان با چالشهای جدی انسانی، ناامنی، بیکاری و فقدان سرپناه روبرو هستند.
با این وجود، مقامات کابل ضمن تأکید بر بازگشت مهاجران، خواستار تسریع این روند از سوی کشورهای همسایه شدهاند، در حالی که نهادهای امدادرسان نسبت به وضعیت معیشتی و امنیتی بازگشتکنندگان، بهویژه در میان خبرنگاران و کارکنان سابق نهادهای امنیتی، ابراز نگرانی عمیق کردهاند.