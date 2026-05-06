اهدای لوازم‌التحریر به 2 هزار دانش‌آموز در افغانستان از سوی تیکا آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه با آغاز سال تحصیلی جدید در افغانستان، به 2 هزار دانش‌آموز نیازمند در ولایات محروم لوازم‌التحریر و کیف مدرسه اهدا کرد.

استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو

دفتر کابل آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (تیکا)، هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید در افغانستان، پروژه حمایتی ویژه‌ای را برای دانش‌آموزان نیازمند مدارس دولتی اجرا کرد.

در چارچوب این برنامه، بسته‌های حمایتی شامل کیف مدرسه و لوازم‌التحریر اساسی میان 2 هزار دانش‌آموز در مناطق صعب‌العبور و محروم ولایات پروان، زابل و نورستان توزیع شد.

این کمک‌ها به صورت هماهنگ در مدارس مختلف توزیع شد؛ از جمله در دبیرستان «دوآب» ولایت نورستان برای 580 دانش‌آموز، دبیرستان «عظمت» ولایت زابل برای 716 دانش‌آموز و همچنین سه مدرسه در ولایت پروان شامل دبستان «خالد بن ولید» (136 دانش‌آموز)، دبستان «ابوعبیده» (329 دانش‌آموز) و لیسه «ابوبکر» (239 دانش‌آموز) این بسته‌ها را دریافت کردند.

میکائیل تاشدمیر، هماهنگ‌کننده تیکا در کابل، در مراسمی که با حضور مقامات محلی آموزش و پرورش برگزار شد، این اقدام را نشانه همبستگی و دوستی صمیمانه دانش‌آموزان ترکیه با همتایان افغانستانی خود دانست و از دانش‌آموزان خواست با تلاش در مسیر تحصیل، از این فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کنند.

مقامات وزارت معارف افغانستان نیز از حمایت‌های مستمر ترکیه قدردانی کردند.