انفجار مهمات در ولایت پکتیکا افغانستان؛ 7 نفر جان باختند

Halil Silahşör
09 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئن 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
فرماندهی پلیس ولایت پکتیکا در شرق افغانستان امروز سهشنبه طی بیانیهای اعلام کرد شامگاه دیروز دوشنبه بر اثر انفجار مهمات بهجامانده از گذشته در منطقه «دنگرلیگد» شهرستان برمل این ولایت هفت نفر کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.
بر اساس این بیانیه، یک خریدار آهنآلات کهنه هنگام تلاش برای بریدن این مهمات با اره، باعث انفجار آن شده است.
فرماندهی پلیس پکتیکا از شهروندان درخواست کرده است که از نزدیک شدن به مهمات و مواد منفجرناشده اکیدا خودداری کرده و در صورت مشاهده چنین اشیایی، فورا نیروهای امنیتی را مطلع کنند.
این در حالی است که پیشتر سازمان «نجات کودکان» در گزارشی اعلام کرده بود که به طور میانگین روزانه یک کودک در افغانستان بر اثر انفجار مین و مهمات عملنکرده، کشته یا زخمی میشود.