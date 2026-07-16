دبیرکل سازمان ملل متحد، رباب فاطمه، دیپلمات باسابقه بنگلادشی را به عنوان رئیس جدید یوناما در افغانستان منصوب کرد.

انتصاب رباب فاطمه به عنوان نماینده جدید سازمان ملل در افغانستان دبیرکل سازمان ملل متحد، رباب فاطمه، دیپلمات باسابقه بنگلادشی را به عنوان رئیس جدید یوناما در افغانستان منصوب کرد.

استانبول/ خلیل سحلشور/ خبرگزاری آنادولو

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، رباب فاطمه، دیپلمات ارشد بنگلادشی را به عنوان نماینده ویژه جدید خود در افغانستان و رئیس هیئت معاونت این سازمان (یوناما) منصوب کرد.

وی در این سمت جانشین روزا اوتونبایوا از قرقیزستان می‌شود.

دبیرکل سازمان ملل در بیانیه خود از خدمات متعهدانه اوتونبایوا و تلاش‌های ژورژت گانیون که در دوره انتقالی سرپرستی این مأموریت را بر عهده داشت، قدردانی کرد.

رباب فاطمه با بیش از 3 دهه تجربه در دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه و سیاست‌گذاری بین‌المللی، پیش از این معاون دبیرکل سازمان ملل در امور کشورهای کمتر توسعه‌یافته و سفیر دائم بنگلادش در مقر سازمان ملل در نیویورک بوده است.

او نخستین زنی است که ریاست کمیسیون تحکیم صلح سازمان ملل را بر عهده داشته و پیش‌تر به عنوان سفیر بنگلادش در ژاپن و نماینده منطقه‌ای سازمان بین‌المللی مهاجرت فعالیت کرده است. این دیپلمات دارای مدرک کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل و دیپلماسی از دانشگاه تافتس آمریکا است.

این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه، 15 ژوئن (25 جوزا)، مأموریت یوناما را با تصویب قطعنامه‌ای که توسط چین پیشنهاد شده بود، با 15 رای مثبت برای یک سال دیگر تمدید کرد.