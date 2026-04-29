انتصاب برونو لمارکیس به عنوان معاون جدید نمایندگی سازمان ملل در افغانستان

Halil Silahşör, Burç Eruygur
29 آوریل 2026•بهروزرسانی: 29 آوریل 2026
نیویورک/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، برونو ژرژ لمارکیس از فرانسه را به عنوان معاون جدید فرستاده ویژه خود در افغانستان و هماهنگکننده مقیم سازمان ملل در این کشور منصوب کرد.
لمارکیس که جانشین ایندریکا راتواته از سریلانکا میشود، مسئولیت هماهنگی امور بشردوستانه را نیز بر عهده خواهد داشت.
وی با بیش از 3 دهه تجربه در مدیریت بحران و بازسازی، پیش از این به عنوان معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در جمهوری دموکراتیک کنگو (مونوسکو) فعالیت میکرد.
او همچنین سوابق مدیریتی مشابهی در هائیتی، سومالی، فلسطین و کامبوج داشته و سالها در برنامه توسعه سازمان ملل متحد در زمینههای صلحسازی و واکنش به بحران فعالیت کرده است.
این انتصاب در حالی صورت میگیرد که افغانستان با یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی جهان دستوپنجه نرم میکند. طبق برآوردهای سازمان ملل در سال 2026، حدود 21.9 میلیون نفر (تقریباً 45 درصد از جمعیت این کشور) به دلیل فقر گسترده، ناامنی غذایی و محدودیتهای شدید علیه زنان و دختران، به کمکهای فوری بشردوستانه نیاز دارند.