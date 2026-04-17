دادگاهی در سیدنی بن رابرتز اسمیت، «پرافتخارترین» سرباز استرالیا را که به قتل پنج غیرنظامی در افغانستان متهم است، آزاد کرد.

آزادی به قید وثیقه نظامی استرالیایی متهم به جنایت جنگی دادگاهی در سیدنی بن رابرتز اسمیت، «پرافتخارترین» سرباز استرالیا را که به قتل پنج غیرنظامی در افغانستان متهم است، آزاد کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​دادگاهی در سیدنی روز جمعه با آزادی به قید وثیقه بن رابرتز اسمیت، نظامی سابق و «صاحب‌نام» استرالیایی که با اتهامات سنگین ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان روبرو است، موافقت کرد.

رابرتز اسمیت 47 ساله، در تاریخ 7 آوریل در فرودگاه سیدنی بازداشت شده بود. وی متهم به ارتکاب پنج فقره قتل در استان ارزگان افغانستان بین سال‌های 2009 تا 2012 است.

وکلای وی در دادگاه استدلال کردند که این پرونده «بی‌سابقه» بوده و در قلمرو حقوقی ناشناخته‌ای قرار دارد که ممکن است رسیدگی به آن سال‌ها به طول انجامد.

قاضی گرگ گروگین با پذیرش درخواست وثیقه، اعلام کرد که نگرانی‌های دادستان‌ها را می‌توان با اعمال شرایط سخت‌گیرانه پیشنهادی وکلا برطرف کرد.

بازداشت این نظامی پس از آن صورت گرفت که وی در پرونده شکایت «اعاده حیثیت» علیه روزنامه‌های گروه «ناین» که افشاگر جنایات او بودند، شکست خورد. در صورت محکومیت، وی با مجازات حبس ابد مواجه خواهد شد.

پلیس استرالیا اعلام کرده است که از میان 53 پرونده اتهامی علیه نیروهای دفاعی این کشور در افغانستان، 14 مورد همچنان مفتوح و در جریان است.