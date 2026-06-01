آنکارا / خبرگزاری آنادولو

طبق اعلام مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان (CWUR)، یک سازمان بین‌المللی رتبه‌بندی آکادمیک دانشگاه‌های جهان، 47 دانشگاه از ترکیه در فهرست «بهترین دانشگاه‌های جهان» امسال قرار گرفتند.

رتبه‌بندی CWUR که 21 هزار و 291 دانشگاه از 95 کشور را ارزیابی و 2 هزار موسسه آموزشی برتر را شناسایی کرده است، به طور همزمان در سراسر جهان اعلام شد.

این رتبه‌بندی در چهار حوزه «آموزش»، «اشتغال‌پذیری»، «اساتید» و «تحقیق» گروه‌بندی شده است. حوزه «تحقیق» بر اساس مجموع هفت شاخص از جمله «تحقیق»، «انتشارات با کیفیت بالا»، «تأثیرگذاری» و «استنادات» انجام شده است.

47 دانشگاه از ترکیه در رتبه‌بندی امسال قرار گرفتند. دانشگاه حاجت‌تپه با کسب رتبه 666، بالاترین رتبه را از ترکیه کسب کرد.

پس از این دانشگاه، دانشگاه استانبول (رتبه 707)، دانشگاه آنکارا (رتبه 733)، دانشگاه فنی خاورمیانه (رتبه 736)، دانشگاه بوغازیچی (رتبه 785)، دانشگاه فنی استانبول (رتبه 813)، دانشگاه مرمره (رتبه 939) و دانشگاه کوچ (رتبه 989) در بین هزار دانشگاه برتر قرار گرفتند.