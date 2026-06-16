El ministro de Salud turco felicitó al profesor Sezai Yilmaz y a su equipo de la Universidad de Inonu por llevar a cabo el procedimiento, calificándolo como un hito en la historia de la medicina.

Un equipo médico turco realiza el primer trasplante hepático cruzado de ocho vías del mundo El ministro de Salud turco felicitó al profesor Sezai Yilmaz y a su equipo de la Universidad de Inonu por llevar a cabo el procedimiento, calificándolo como un hito en la historia de la medicina.

Un equipo médico turco realizó el primer trasplante hepático cruzado de ocho vías del mundo, según anunció este martes el ministro de Salud del país.

En la plataforma turca de redes sociales NSosyal, Kemal Memisoglu felicitó al profesor Sezai Yilmaz y a su equipo de la Universidad de Inonu por llevar a cabo el procedimiento, calificándolo como un hito en la historia de la medicina.

«Se ha logrado un hito mundial en nuestro Instituto de Trasplante Hepático de la Universidad de Inonu», declaró Memisoglu. «El Dr. Sezai Yilmaz y su valioso equipo han dejado huella en la historia de la medicina con este trasplante hepático cruzado de ocho vías».

Añadió que Türkiye se ha convertido en un centro de trasplante hepático reconocido mundialmente gracias, en parte, a los científicos y médicos formados en la Universidad de Inonu, ubicada en Anatolia Oriental.

Según Memisoglu, en Türkiye se realizan anualmente unos 1.800 trasplantes hepáticos, de los cuales más de 300 se llevan a cabo en el instituto.

*Traducido por Daniel Gallego.