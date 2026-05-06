Türkiye y Kenia firman un acuerdo de cooperación en defensa durante la feria SAHA 2026 en Estambul

Hikmet Faruk Başer
06 Mayo 2026•Actualizar: 06 Mayo 2026
El ministro de Defensa Nacional de Türkiye, el general de ejército (r) Yaşar Güler, y la ministra de Defensa de Kenia, Roselinda Soipan Tuya Egh, firmaron este miércoles un acuerdo de cooperación en materia de defensa durante la Feria Internacional de Defensa y Aeroespacial SAHA 2026 en Estambul.
Güler y Egh se reunieron en la feria, de la cual la Agencia Anadolu (AA) es el socio de comunicación global, tras la cual firmaron el acuerdo en una ceremonia.
*Traducido por Daniel Gallego.