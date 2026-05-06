Los ministros de Defensa de ambos países mantuvieron una reunión durante la feria, tras la cual firmaron el acuerdo.

Türkiye y Kenia firman un acuerdo de cooperación en defensa durante la feria SAHA 2026 en Estambul Los ministros de Defensa de ambos países mantuvieron una reunión durante la feria, tras la cual firmaron el acuerdo.

El ministro de Defensa Nacional de Türkiye, el general de ejército (r) Yaşar Güler, y la ministra de Defensa de Kenia, Roselinda Soipan Tuya Egh, firmaron este miércoles un acuerdo de cooperación en materia de defensa durante la Feria Internacional de Defensa y Aeroespacial SAHA 2026 en Estambul.

Güler y Egh se reunieron en la feria, de la cual la Agencia Anadolu (AA) es el socio de comunicación global, tras la cual firmaron el acuerdo en una ceremonia.

*Traducido por Daniel Gallego.