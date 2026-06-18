Eurosatory 2026 acogió acuerdos que consolidarán la colaboración sectorial entre Türkiye y España, los cuales sientan las bases para futuros eventos que se celebrarán en Ankara y Valencia.

Türkiye y España firman acuerdo para fortalecer la cooperación en defensa durante Eurosatory 2026 en París Eurosatory 2026 acogió acuerdos que consolidarán la colaboración sectorial entre Türkiye y España, los cuales sientan las bases para futuros eventos que se celebrarán en Ankara y Valencia.

Türkiye y España firmaron un acuerdo para fortalecer la cooperación en el sector de defensa y aeroespacial durante la feria de defensa Eurosatory 2026 en París.

En un comunicado, el Clúster de Defensa y Aeroespacial OSTİM (OSSA), Eurosatory 2026 acogió acuerdos que consolidarán la colaboración sectorial entre Türkiye y España, los cuales sientan las bases para futuros eventos que se celebrarán en Ankara y Valencia.

La ceremonia de firma, celebrada en el stand de la Presidencia de Industrias de Defensa (SSB), contó con la asistencia de numerosos representantes del sector.

Protocolos de cooperación regional y ferial

El primer protocolo firmado fue entre las instituciones responsables de la organización del evento y tienen como objetivo aunar la experiencia ferial y organizativa de ambos países.

El protocolo fue firmado por Erdal Usta, director general de NGF Fair Organization, y Mariano Clemente, director general de Feria Valencia.

El segundo protocolo del día fue un memorando de entendimiento destinado a desarrollar la cooperación regional y sectorial.

El protocolo fue firmado entre İbrahim Yarsan, presidente del Consejo de Administración de OSSA, y Felipe Carrasco, viceministro de Industria y secretario de Gobierno de la Comunidad Valenciana, y busca acelerar la integración de las PYME del sector de defensa y los principales fabricantes industriales de ambos países.

«Un puente tecnológico y de producción conjunta a largo plazo».

En un comunicado, Yarsan destacó que el acuerdo es una parte importante de la estrategia del clúster para aumentar su eficacia en los mercados internacionales y afirmó que su objetivo es integrar, de forma más dinámica, la alta capacidad productiva de las PYME con los principales fabricantes de la industria española y la cadena de suministro global.

«Esta firma, que tuvo lugar bajo los auspicios de la Subsecretaría de Industrias de Defensa (SSB), establecerá no solo un vínculo comercial, sino también un puente tecnológico y de producción conjunta a largo plazo entre ambos países. Veremos el primer reflejo contundente de esta voluntad compartida en nuestro evento IDA Türkiye, que celebraremos en Ankara del 14 al 16 de octubre de este año. Tras recibir a los gigantes del sector en Ankara, llevaremos esta sinergia a Valencia en septiembre de 2027 sin interrupción. Creemos que estos acuerdos firmados en París contribuirán directamente al potencial exportador de nuestras empresas miembro, y deseamos que esta cooperación sea beneficiosa para nuestro país y nuestro sector».

Una visión compartida en Ankara y Valencia

En el marco de los protocolos firmados, las partes actuarán conjuntamente en dos importantes organizaciones que agruparán a los sectores de defensa y aeroespacial.

En este sentido, las Jornadas de Cooperación Industrial en Defensa y Aeroespacial IDA Turquía se celebrarán en Ankara del 14 al 16 de octubre. La segunda fase de esta alianza estratégica tendrá lugar en Valencia del 22 al 24 de septiembre de 2027, bajo el nombre de Jornadas de Cooperación en Defensa y Aeroespacial IDA España.

Estos acuerdos refuerzan el compromiso de los ecosistemas de defensa y aeroespacial de ambos países para incrementar su cuota de mercado, potenciar la transferencia de tecnología y desarrollar capacidades de producción conjuntas.

*Traducido por Daniel Gallego.