El ministro de Defensa Nacional de Türkiye y su homólogo belga mantuvieron una reunión a puertas cerradas en Anakra.

Türkiye y Bélgica firman una carta de intenciones en materia de defensa El ministro de Defensa Nacional de Türkiye y su homólogo belga mantuvieron una reunión a puertas cerradas en Anakra.

El ministro de Defensa Nacional de Türkiye, el general de ejército (r) Yaşar Güler, se reunió con su homólogo belga, Theo Francken.

Güler recibió a Francken, quien se encuentra en Ankara de visita oficial, con una ceremonia militar en el ministerio. Tras la interpretación de los himnos nacionales de ambos países, Francken saludó a la guardia de honor.

Después de la ceremonia, los ministros mantuvieron una reunión a puerta cerrada y, posteriormente, se firmaron una carta de intenciones entre el Ministerio de Defensa Nacional, la Presidencia de Industrias de Defensa (SSB) de Türkiye y el Ministerio de Defensa de Bélgica.

A la ceremonia también asistieron el presidente de la SSB, Haluk Görgün, y el director general de Recursos Materiales en Defensa de Bélgica, el teniente general del aire Bernard Phaleg.

*Traducido por Daniel Gallego.