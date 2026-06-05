El canciller turco declaró que visitaría los campos de refugiados en Cox’s Bazar y revisaría las actividades humanitarias llevadas a cabo por instituciones turcas.

Türkiye trabaja para lograr una solución permanente y justa a la crisis de los rohinyás El canciller turco declaró que visitaría los campos de refugiados en Cox’s Bazar y revisaría las actividades humanitarias llevadas a cabo por instituciones turcas.

Türkiye trabaja en coordinación con los países vecinos y las organizaciones internacionales para lograr una solución permanente y justa a la crisis rohinyás, al tiempo que se esfuerza por mantener el tema en la agenda internacional, declaró este viernes el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan.

“Actuamos en solidaridad y coordinación con los países vecinos y las organizaciones pertinentes para lograr una solución permanente y justa al problema rohinyás. Türkiye también está realizando intensos esfuerzos para mantener esta crisis en la agenda de la comunidad internacional”, afirmó Fidan en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de Bangladés, Khalilur Rahman, en Daca, tras las conversaciones bilaterales.

Fidan también elogió a Bangladesh por acoger a más de un millón de refugiados perseguidos, describiendo el papel del país como un sacrificio humanitario histórico. “La tragedia que sufren los musulmanes rohingya lamentablemente continúa. Quisiera recalcar una vez más que Bangladés, que ha acogido a más de un millón de rohingya durante años, ha demostrado un sacrificio histórico en nombre de toda la humanidad”, concluyó.

Fidan declaró que visitaría los campos de refugiados en Cox’s Bazar y revisaría las actividades humanitarias llevadas a cabo por instituciones turcas, entre ellas la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA), la Presidencia de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD), la Media Luna Roja Turca y la Fundación Diyanet de Türkiye, adscrita a la Dirección de Asuntos Religiosos del país.

También anunció que planea visitar un hospital de campaña turco en la región. «Continuaremos nuestra asistencia humanitaria destinada a mejorar las condiciones de los rohinyás, al tiempo que apoyamos su regreso seguro, digno y voluntario a su tierra natal», afirmó, refiriéndose al estado de Rakáin en Myanmar, donde huyeron de la persecución y la violencia desde 2017.

Los ministros de Asuntos Exteriores también abordaron el aumento del comercio bilateral de 1.300 millones a 2.000 millones de dólares. Fidan añadió que firmó un memorando de entendimiento sobre cooperación para la protección del patrimonio cultural con Nitai Roy Chowdhury, ministro de Asuntos Culturales de Bangladesh.

«Espero que este documento, que refleja nuestra determinación de proteger el patrimonio común de la humanidad, sea beneficioso para nuestros países», afirmó.

Por su parte, Rahman describió Türkiye como un socio clave para Bangladés, agradeciendo a Ankara su apoyo a la exitosa candidatura del país a la presidencia de la Asamblea General de la ONU y afirmando que Daca no olvidará dicho respaldo.

Rahman señaló que sus conversaciones con Fidan reflejaban la larga amistad entre ambos países y se produjeron en un momento importante para las relaciones bilaterales e indicó que ambas partes aspiran a ampliar aún más la cooperación y la colaboración en múltiples sectores y animó a los inversores turcos a aprovechar las oportunidades que ofrecen las zonas económicas especiales de Bangladés.

Subrayando la importancia de la cooperación multilateral para abordar los desafíos globales, Rahman también agradeció a Türkiye el envío de observadores electorales a las elecciones parlamentarias de Bangladés.

Respecto a la crisis de los rohinyá, Rahman la describió como uno de los desafíos humanitarios y diplomáticos más importantes de Bangladés. Afirmó haber destacado la difícil situación de los rohinyá en su discurso de aceptación tras ser elegido presidente de la Asamblea General de la ONU y recalcó la necesidad de mantener el tema en la agenda internacional.

Rahman elogió el papel que Türkiye ha desempeñado durante tanto tiempo en la respuesta a la crisis, señalando que Ankara ha apoyado a Bangladés mediante asistencia humanitaria y gestiones diplomáticas desde el inicio de la emergencia por desplazamiento.

Asimismo, destacó la contribución del hospital administrado por Türkiye en los campamentos de refugiados rohinyá y celebró la continua participación de Türkiye en los esfuerzos regionales e internacionales para encontrar una solución a la crisis.

*Traducido por Daniel Gallego.