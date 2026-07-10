El vicepresidente de Türkiye afirmó que la resolución socava la credibilidad del Parlamento Europeo. "No reconocemos esta decisión en absoluto. Es nula e inválida", agregó.

Türkiye rechaza la resolución del Parlamento Europeo sobre la Operación de Paz de Chipre de 1974 El vicepresidente de Türkiye afirmó que la resolución socava la credibilidad del Parlamento Europeo. "No reconocemos esta decisión en absoluto. Es nula e inválida", agregó.

El vicepresidente turco, Cevdet Yilmaz, rechazó este viernes la resolución del Parlamento Europeo sobre la Operación de Paz de Chipre de 1974, declarando que Ankara no la reconoce y la considera "nula e inválida".

En una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN), Unal Ustel, en el aeropuerto de Ercan, en Nicosia, Yilmaz afirmó que la resolución socava la credibilidad del Parlamento Europeo. "No reconocemos esta decisión en absoluto. Es nula e inválida", declaró Yilmaz.

Añadió que la resolución "disminuye la credibilidad y la reputación del Parlamento Europeo" e instó a la asamblea a "no dejarse engañar por tales artimañas", y afirmó que el Parlamento Europeo se ha convertido en "un instrumento de propaganda del gobierno grecochipriota", desestimando la resolución por carecer de fundamento y afirmando que no tiene ninguna relevancia ni para Türkiye ni para la república turcochipriota.

Argumentó que la Operación de Paz de Chipre de 1974 había traído paz y estabilidad duraderas a la isla durante más de cinco décadas, beneficiando tanto a los turcochipriotas como a los grecochipriotas, e instó al Parlamento Europeo a "mirar la historia" en lugar de recurrir a la "retórica populista".

Subrayando que en 1974 Türkiye actuó como Estado garante de conformidad con el derecho internacional, Yılmaz afirmó: "Quienes participan en tales polémicas en el Parlamento Europeo deberían primero fijarse en el genocidio que se está produciendo en Gaza".

También declaró que, sin la operación de 1974, los turcochipriotas podrían haber corrido una suerte similar a la de los palestinos en Gaza.

El portavoz del Partido AK, Omer Celik, también condenó la resolución del Parlamento Europeo, calificándola de "vil calumnia" contra las Fuerzas Armadas turcas. «La supuesta resolución adoptada por el Parlamento Europeo es una vil calumnia contra las heroicas Fuerzas Armadas turcas. Condenamos esta supuesta resolución», declaró Celik en un comunicado publicado en la plataforma turca de redes sociales NSosyal.

Rechazó la resolución por considerarla infundada, afirmando que las Fuerzas Armadas turcas tienen una larga y honorable historia, y pidió apoyo para la República Turca del Norte de Chipre «en nombre de la honestidad histórica».

Por su parte, en una publicación en la plataforma estadounidense de redes sociales X, Burhanettin Duran, director de Comunicaciones de Türkiye, también criticó la decisión del Parlamento Europeo sobre Chipre, calificándola de «inaceptable» y acusándola de formular «acusaciones infundadas» contra las Fuerzas Armadas turcas.

*Traducido por Daniel Gallego.