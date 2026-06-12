Türkiye “profundamente preocupada” por el debilitamiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos por motivos políticos El portavoz de la cancillería turca acusó a la parte grecochipriota de obstaculizar el funcionamiento efectivo del sistema del convenio.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Türkiye, Öncü Keçeli, afirmó este viernes que su país está “profundamente preocupado por el debilitamiento del sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos por motivos políticos”.

Keçeli señaló que la sección relativa a los "derechos de propiedad de las personas desplazadas" de la IV Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de 2001 fue objeto de nuevo debate en la 1.563ª reunión del Comité de Delegados del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos, celebrada en Estrasburgo del 9 al 11 de junio de 2026, durante la cual tampoco fue posible cerrar dicha sección, para la cual la Secretaría del Consejo de Europa había recomendado poner fin a la supervisión de la ejecución desde 2022.

Además, prosiguió Keçeli, durante en la reunión, la Secretaría del Consejo de Europa recibió el encargo de elaborar un proyecto de estudio sobre la interpretación de las expresiones relativas a la propiedad en la decisión de indemnización del TEDH de 2014 de conformidad con un procedimiento excepcional diseñado para aplicarse únicamente cuando la ejecución de una decisión del TEDH resultase imposible debido a diferencias de interpretación.

Keçeli indicó que estos acontecimientos “sin precedentes” en la historia del trabajo del Comité de Delegados son el resultado de los esfuerzos de la parte grecochipriota por politizar el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos para servir a sus propias ambiciones y recalcó que la parte grecochipriota ha optado por obstaculizar el funcionamiento efectivo del sistema del convenio y que, al mismo tiempo, ha demostrado, una vez más, su falta de sinceridad con respecto a la resolución del problema de Chipre.