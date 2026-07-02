El complejo está equipado con tecnologías de vanguardia que abarcan desde ciberseguridad y protección balística hasta medidas contra amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, así como soluciones de ingeniería avanzadas.

Türkiye presentará su nuevo complejo de mando conjunto militar durante la cumbre de la OTAN en Ankara El complejo está equipado con tecnologías de vanguardia que abarcan desde ciberseguridad y protección balística hasta medidas contra amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, así como soluciones de ingeniería avanzadas.

Türkiye presentará su nuevo centro militar de última generación, el Cuartel General Conjunto Ay Yildiz (Media Luna y Estrella), diseñado para centralizar el liderazgo de la defensa del país, durante la cumbre de la OTAN que se celebrará la próxima semana en Ankara.

La primera piedra del cuartel general se colocó el 30 de agosto de 2021, con la participación del presidente Recep Tayyip Erdogan, y la mayor parte de la construcción ya está terminada.

El Ay Yildiz consolidará la estructura de mando de las Fuerzas Armadas turcas en un único complejo, reuniendo al Ministerio de Defensa Nacional, el Estado Mayor y los mandos de las Fuerzas Terrestres, Navales y Aéreas en una misma ubicación, a la vez que contribuirá estratégicamente a las operaciones conjuntas y a las capacidades de mando.

Inspirado en la media luna y la estrella de la bandera turca, el complejo fue diseñado para satisfacer las necesidades actuales y futuras del ejército turco al más alto nivel, con una arquitectura distintiva, un concepto de edificio inteligente, una estructura respetuosa con el medio ambiente y una infraestructura tecnológica avanzada.

Equipado con tecnologías de vanguardia que abarcan desde ciberseguridad y protección balística hasta medidas contra amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares (CBRN), así como soluciones de ingeniería avanzadas, se espera que el proyecto se convierta en uno de los cuarteles generales militares modelo del mundo. Su arquitectura de seguridad se refuerza aún más con medidas alineadas con el concepto de la "Cúpula de Acero".

El Cuartel General de Ay Yildiz servirá como centro estratégico que fortalece la integración institucional del Ministerio de Defensa Nacional, mejora las capacidades operativas conjuntas del ejército turco y materializa la visión de defensa de Turquía en el marco de los objetivos del "Siglo de Turquía".

El cuartel general, que recientemente abrió sus puertas a la prensa durante la rueda de prensa semanal del Ministerio de Defensa Nacional, acogerá su primer evento oficial en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebrará en Ankara los días 7 y 8 de julio.

Como parte de la cumbre, se ofrecerá una recepción en el Cuartel General de Ay Yildiz en honor de los ministros de defensa y altos funcionarios de la OTAN visitantes.

La recepción tendrá lugar en la sección estrella del complejo.

*Traducido por Daniel Gallego.