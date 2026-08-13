El sistema de propulsión híbrido de la nave lunar ha completado todas las fases de prueba y la misión proporcionará a Türkiye capacidades tecnológicas que solo poseen unos pocos países.

Türkiye planea lanzar su nave espacial lunar en los primeros meses de 2027 El sistema de propulsión híbrido de la nave lunar ha completado todas las fases de prueba y la misión proporcionará a Türkiye capacidades tecnológicas que solo poseen unos pocos países.

Türkiye planea lanzar su nave espacial lunar, equipada con un sistema de propulsión híbrido de desarrollo nacional, en los primeros meses de 2027, según anunció el ministro de Industria y Tecnología del país.

Mehmet Fatih Kacir declaró a la prensa que Türkiye había finalizado el calendario de lanzamiento de la misión lunar durante el evento de observación del cielo organizado por la Institución Turca de Investigación Científica y Tecnológica (TUBITAK) en la provincia occidental de Afyonkarahisar.

Kacir afirmó que el sistema de propulsión híbrido de la nave lunar, de fabricación nacional, había completado todas las fases de prueba, y añadió que la misión proporcionaría a Türkiye capacidades tecnológicas que solo poseen unos pocos países.

El ministro señaló que la infraestructura espacial se ha convertido en un pilar estratégico de las capacidades de defensa de Türkiye, destacando los recientes logros en proyectos satelitales como Turksat 6A, Imece, Bilsat, Rasat y Gokturk-2.

Kacir afirmó que también se está trabajando para asegurar un acceso independiente y rentable al espacio mediante la construcción del propio puerto espacial ecuatorial de Türkiye en Somalia, que eventualmente permitirá el lanzamiento de satélites y naves espaciales de desarrollo nacional.

"Estamos llegando al punto en que estos esfuerzos permitirán a Türkiye producir cohetes capaces de lanzar nuestros propios satélites al espacio con recursos propios", declaró y agregó que "las regiones ecuatoriales ofrecen la oportunidad de acceder al espacio de forma más rentable, aprovechando la velocidad de rotación de la Tierra".

Kacir indicó que estos avances cuentan con el respaldo de un creciente ecosistema espacial nacional y que un parque tecnológico espacial planificado en la Universidad Técnica de Oriente Medio (METU) reunirá a instituciones y empresas para llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo.

Además de sus planes para lograr capacidades de lanzamiento independientes, Türkiye se está preparando para firmar acuerdos de cooperación internacional para desarrollar y fabricar componentes para nuevas estaciones espaciales y busca participar en misiones espaciales tripuladas adicionales, concluyó.

Estos acontecimientos se producen mientras la provincia suroccidental de Antalya se prepara para acoger el 77º Congreso Internacional de Astronáutica (CAI), del 5 al 9 de octubre, que reunirá a unos 10.000 participantes de más de 100 países.

Kacir afirmó que el evento ya ha batido récords anteriores de preinscripciones y presentación de trabajos, y que se perfila como uno de los mayores encuentros científicos jamás celebrados en Türkiye.

El congreso incluirá una sección dedicada a las empresas emergentes del sector espacial de nueva generación, destacando el papel de las empresas emergentes junto con las compañías consolidadas.

Una reunión de parlamentarios y representantes gubernamentales culminará con la Declaración de Antalya, que se espera que haga hincapié en la paz, la seguridad y la estabilidad en medio de las divisiones geopolíticas mundiales.

*Traducido por Daniel Gallego.