El vicedirector general para el Caza Nacional de TUSAŞ recordó que el proyecto Kaan comenzó en 2010, indicando que cobró vida gradualmente en 2015 con la selección conceptual del Kaan como avión bimotor de un solo piloto.

Türkiye ha diseñado una nueva área de producción con capacidad para fabricar 24 cazas Kaan adicionales al año El vicedirector general para el Caza Nacional de TUSAŞ recordó que el proyecto Kaan comenzó en 2010, indicando que cobró vida gradualmente en 2015 con la selección conceptual del Kaan como avión bimotor de un solo piloto.

El vicedirector general para el Caza Nacional de TUSAŞ, Uğur Zengin, anunció que han diseñado una nueva área de producción con capacidad para fabricar 24 cazas de quinta generación Kaan.

Durante la conferencia titulada Proyecto Kaan: visión y futuro del caza nacional de Türkiye, celebrada en el Centro de Congresos Prof. Dr. Baki Komsuoğlu de la Universidad de Kocaeli en el marco del Congreso de Estudiantes de Investigación Científica (KOÜBAK26), Zengin afirmó que el verdadero avance en el proyecto se produjo tras la fusión de TUSAŞ y TAI en 2005, y recalcó que, desde entonces, Türkiye diseña y produce sus propios aviones.

Zengin señaló que el enorme complejo de 5 a 6 millones de metros cuadrados ya no es suficiente y que TUSAŞ se está expandiendo gradualmente a otras ciudades, destacando que TUSAŞ se ha transformado en una organización de gran envergadura que mantiene importantes colaboraciones con universidades.

El vicedirector general recordó que el proyecto Kaan comenzó en 2010, indicando que cobró vida gradualmente en 2015 con la selección conceptual del Kaan como avión bimotor de un solo piloto.

“Uno de los requisitos más importantes en los que no hemos cedido en Kaan es contar con un avión de combate de fabricación nacional. Para ello, necesitamos una infraestructura muy sólida. No se puede llevar este avión al extranjero para cualquier tipo de prueba, ya que es necesario proteger la información”.

“Estas son muy pocas instalaciones en el mundo. Solo hay unas pocas instalaciones de prueba de rayos en el mundo. Hay algunas en América, Rusia, China y quizás una en Europa. La quinta está en Turquía. ¿Qué hacemos aquí? Simulamos rayos aplicando 3,5 millones de voltios de electricidad, haciendo que se sienta como si un rayo hubiera impactado la aeronave. En la instalación de prueba totalmente anecoica, donde docenas de antenas y equipos electrónicos de la aeronave interactúan entre sí, estos efectos electromagnéticos se controlan y analizan. Construimos el segundo túnel de viento subsónico más grande de Europa en TUSAŞ. Aquí, se prueban los modelos matemáticos de la aeronave. Se examinan los efectos aerodinámicos”.

"Volaremos el segundo prototipo del Kaan en unos meses"

“Este proceso no fue fácil, pero sí increíblemente rápido. En retrospectiva, es un hecho sin precedentes en la historia mundial que un avión de este calibre se haya producido y puesto en vuelo en tan poco tiempo. India, que inició su proyecto AMCA hace mucho tiempo, aún no ha logrado volar su propio avión de combate. Por lo tanto, estos logros son realmente significativos. Esto también demuestra el nivel tecnológico que ha alcanzado nuestro país”.

“Hemos alcanzado un nivel de producción que nos permite fabricar entre 6 y 9 Kaan al año. Ayer firmamos un contrato con la SSB (Presidencia de la Industria de Defensa) para la entrega de 20 aeronaves a la Fuerza Aérea. Asimismo, estamos diseñando e implementando gradualmente una planta con capacidad para producir 24 aeronaves adicionales al año”.

“En el hangar, otros dos aviones KAAN se encuentran actualmente en la línea de montaje. El tercer KAAN, que ya está listo para volar, espera con impaciencia hasta que se le instale el tren de aterrizaje el próximo mes. El cuarto KAAN también tendrá su tren de aterrizaje instalado hacia finales de año”.

Zengin agregó que están trabajando día y noche para preparar tres prototipos más, además del primer avión que ya ha volado.

*Traducido por Daniel Gallego.