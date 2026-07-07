Duran destacó los 74 años de pertenencia del país a la OTAN y su capacidad militar, la cual lo sitúa en segundo lugar entre los aliados, e instó a que el papel de Türkiye en la alianza se entienda a través de su “autonomía estratégica”.

"Türkiye es un puente entre Occidente y Occidente gracias a su alcance diplomático" Duran destacó los 74 años de pertenencia del país a la OTAN y su capacidad militar, la cual lo sitúa en segundo lugar entre los aliados, e instó a que el papel de Türkiye en la alianza se entienda a través de su “autonomía estratégica”.

El director de Comunicaciones de la Presidencia de Türkiye, Burhanettin Duran, declaró este martes que Ankara suele ser vista como un puente entre Oriente y Occidente, pero que, ante la nueva crisis, el país se ha convertido en “un puente entre Occidente y Occidente” gracias a su capacidad diplomática.

En su discurso durante el evento Aliados de la OTAN en Ankara, organizado en colaboración con la Dirección de Comunicaciones, la Fundación para la Investigación Política, Económica y Social (SETA) y la Conferencia de Seguridad de Múnich, Duran afirmó que "Türkiye es un puente entre Occidente y Occidente gracias a su alcance diplomático y su capacidad para contribuir a la desescalada".

Duran destacó los 74 años de pertenencia del país a la OTAN y su capacidad militar, la cual lo sitúa en segundo lugar entre los aliados, e instó a que el papel de Türkiye en la alianza se entienda a través de su "autonomía estratégica, experiencia operativa y contribución única a la seguridad euroatlántica".

El director describió la reunión de la OTAN en Ankara como «otro punto de inflexión en la evolución histórica de la Alianza» y señaló que los desafíos han cambiado desde la primera vez que Türkiye acogió la cumbre de la alianza en 2004.

«Hace veintidós años, la cumbre de Estambul marcó la evolución de la OTAN, pasando de ser una alianza de defensa de la Guerra Fría a un actor de seguridad más amplio. La dinámica del sistema internacional y los desafíos que enfrentábamos en 2004 eran fundamentalmente diferentes de los que afrontamos hoy».

Dado que la alianza debe abordar diversos desafíos, entre ellos «un panorama de seguridad complejo, fragmentado e impredecible, marcado por la renovada competencia entre grandes potencias, los conflictos regionales, la disrupción tecnológica, las amenazas híbridas y un sistema internacional incapaz de ofrecer soluciones a las crisis», estos cambios exigen que los miembros de la OTAN reevalúen la evolución de sus percepciones de las amenazas y establezcan nuevas prioridades compartidas, concluyó Duran.

El reparto de la carga es esencial en la Alianza

Tras analizar la crisis que abarca desde la guerra entre Rusia y Ucrania hasta Oriente Medio, Durán instó a la OTAN a considerar los desafíos en sus flancos oriental y meridional como interconectados, en lugar de aislados, en el marco del enfoque integral de seguridad de la OTAN.

Desde el estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico hasta Siria, Irak, el Mediterráneo oriental, el norte de África y el Sahel, estas regiones forman parte cada vez más de la misma ecuación de seguridad, añadió.

«Para ello, necesitamos instrumentos políticos coherentes y un entendimiento común sobre cómo pueden funcionar conjuntamente las herramientas militares y no militares. Aquí es donde el reparto de la carga se vuelve esencial. El gasto en defensa es un valioso compromiso político, pero el gasto por sí solo no es suficiente».

Lo que realmente importa es construir una estrategia de defensa multicapa que aborde amenazas como la manipulación generada por IA, los ciberataques, la desinformación y la erosión de la confianza pública, al tiempo que se invierte en capacidad militar real. "El papel de Türkiye en la Alianza refleja precisamente esta comprensión, que es, en mi opinión, lo que representa la OTAN 3.0".

"La industria de defensa de Turquía se ha convertido en un activo nacional"

Türkiye está posicionando su industria de defensa como un activo estratégico en crecimiento para la OTAN, ofreciendo a la alianza una combinación de sistemas probados en combate, capacidades de defensa aérea, tecnologías con IA, capacidad de ingeniería y producción escalable, afirmó Duran.

Asimismo, indicó que su país ha elevado su gasto en defensa por encima del umbral del 2%, mientras que su presupuesto de defensa ha crecido de 13.000 millones de dólares en 2021 a una cifra estimada de 33.000 millones de dólares en 2025. "La industria de defensa de Türkiye se ha convertido en un activo nacional con un valor directo para la disuasión colectiva aliada".

Defensa y Las exportaciones aeroespaciales también han superado los 10.000 millones de dólares y la tasa de producción nacional en la industria de defensa ha alcanzado el 82%, agregó.

Los ciberataques, las campañas de desinformación y la manipulación mediante IA ya no son hechos excepcionales

En el entorno de seguridad actual, los ciberataques, las campañas de desinformación y la manipulación mediante IA se han convertido en elementos habituales de la competencia estratégica, recalcó e instó a que la disuasión se combine con una resiliencia total y a que se proteja a la opinión pública contra la "manipulación sistemática", destacando la experiencia de Türkiye en este ámbito.

“Mediante mecanismos de verificación, comunicación estratégica y diplomacia pública, Türkiye considera la integridad de la información un elemento fundamental de la seguridad nacional y colectiva. Estos temas, como la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la protección de infraestructuras críticas, no deben seguir siendo secundarios para la OTAN. Deben integrarse en la doctrina de defensa de la alianza”.

*Traducido por Daniel Gallego.