Los equipos de búsqueda y rescate militares y civiles llegaron a Venezuela el 27 de junio y regresaron el 15 de julio en dos aviones militares A-400M.

Türkiye envió a Venezuela un total de 34 toneladas de ayuda humanitaria tras el doble terremoto Los equipos de búsqueda y rescate militares y civiles llegaron a Venezuela el 27 de junio y regresaron el 15 de julio en dos aviones militares A-400M.

El asesor de prensa y relaciones públicas y portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye, el contralmirante Zeki Aktürk, afirmó este jueves que las Fuerzas Armadas turcas “brindan apoyo a las actividades de ayuda humanitaria tanto a nivel nacional como internacional en plena coordinación con los ministerios e instituciones pertinentes”.

Durante su rueda de prensa semanal, celebrada en la sede de la empresa turca HAVELSAN con motivo de su 44º aniversario, Aktürk informó que equipos de Búsqueda y Rescate en Casos de Desastre Natural (DAK) de la Brigada de Ayuda Humanitaria de las Fuerzas Armadas turcas, junto con personal de la Presidencia del Ministerio del Interior para la Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD), llegaron a Venezuela el 27 de junio a bordo de dos aviones militares A-400M de la Fuerza Aérea, y señaló que regresaron a Türkiye el 15 de julio tras haber participado en las tareas de búsqueda y rescate.

Aktürk reveló que, hasta la fecha, han entregado a Venezuela aproximadamente 34 toneladas de suministros médicos y de refugio.

El sistema de defensa aérea y antimisiles de largo alcance S-400

En cuanto a la situación del S-400, Aktürk indicó que los esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre su estatuto para poder regresar al programa del caza furtivo de quinta generación f-35 “continúan de manera integral” y aseguró que “se informará al público sobre los avances concretos a medida que se produzcan”.