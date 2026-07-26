El ministro de Agricultura y Bosques de Türkiye calificó de “país amigo” a España, indicando que siguen “con tristeza los incendios forestales que afectan a numerosos países europeos”.

Türkiye despliega dos avionetas apagafuegos en España a petición de esta El ministro de Agricultura y Bosques de Türkiye calificó de “país amigo” a España, indicando que siguen “con tristeza los incendios forestales que afectan a numerosos países europeos”.

El ministro de Agricultura y Bosques de Türkiye, İbrahim Yumaklı, anunció este domingo que, a petición de España, desplegaron dos avionetas apagafuegos de la Dirección General de Bosques en el país ibérico.

Yumaklı afirmó que siguen “con tristeza los incendios forestales que afectan a numerosos países europeos” y expresó sus “condolencias a todos los países afectados”, diciendo esperar que los incendios “se controlen lo antes posible”.

El ministro señaló que también siguen apoyando a los países que lo necesiten tal y como “siempre lo hemos hecho”, calificando de “país amigo” a España.

Yumaklı deseó éxito a los pilotos de las avionetas biplaza y a todos los equipos que luchan contra los incendios, informando que las avionetas partieron hoy.

“Nuestro deseo es que ningún bosque se queme y que no se pierda ninguna vida en ningún lugar del mundo porque los bosques son patrimonio común de toda la humanidad”, agregó.