Türkiye: Cualquier alianza militar contra los derechos de los turcochipriotas no tiene ninguna posibilidad de éxito

Merve Berker y Büşra Nur Çakmak
11 Junio 2026•Actualizar: 11 Junio 2026
El Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye afirmó este jueves que cualquier alianza militar que atente contra los derechos e intereses de Türkiye y la República Turca de Chipre del Norte (RTCN) no tiene ninguna posibilidad de éxito.
El ministerio aseguró que las Fuerzas Armadas turcas cuentan con la fuerza y la determinación necesarias para dar la respuesta más contundente a cualquier acción hostil que amenace la seguridad de los turcochipriotas.
*Traducido por Daniel Gallego.