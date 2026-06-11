El Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye aseguró que sus Fuerzas Armadas cuentan con la fuerza y la determinación necesarias para dar la respuesta más contundente a cualquier acción hostil que amenace la seguridad de los turcochipriotas.

Türkiye: Cualquier alianza militar contra los derechos de los turcochipriotas no tiene ninguna posibilidad de éxito El Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye aseguró que sus Fuerzas Armadas cuentan con la fuerza y la determinación necesarias para dar la respuesta más contundente a cualquier acción hostil que amenace la seguridad de los turcochipriotas.

El Ministerio de Defensa Nacional de Türkiye afirmó este jueves que cualquier alianza militar que atente contra los derechos e intereses de Türkiye y la República Turca de Chipre del Norte (RTCN) no tiene ninguna posibilidad de éxito.

El ministerio aseguró que las Fuerzas Armadas turcas cuentan con la fuerza y la determinación necesarias para dar la respuesta más contundente a cualquier acción hostil que amenace la seguridad de los turcochipriotas.

*Traducido por Daniel Gallego.