Türkiye considera que continuar las conversaciones de Estambul sería sumamente beneficioso para el conflicto en Ucrania «No queremos que la guerra se extienda al Mar Negro», agregó el canciller turco.

Türkiye considera que continuar el proceso iniciado en las conversaciones de Estambul sobre la guerra entre Rusia y Ucrania sería sumamente beneficioso, declaró este jueves el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan.

«Creo que sería muy beneficioso que las conversaciones de Estambul, mediadas por Turquía, sobre la guerra entre Rusia y Ucrania continuaran bajo el mismo marco», afirmó Fidan en una rueda de prensa conjunta en Kiev con el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha.

Fidan también advirtió sobre la posible extensión del conflicto al Mar Negro. «No queremos que la guerra se extienda al Mar Negro», declaró y agregó que «atacar puertos, petroleros y barcos pesqueros en el Mar Negro, poniendo en riesgo la vida de civiles, es injustificable».

*Traducido por Daniel Gallego.