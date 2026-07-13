El evento se celebrará este miércoles en el Jardín Nacional de la Capital de Ankara y contará con la participación del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Türkiye conmemorará el décimo aniversario del intento fallido de golpe de Estado de 2016 con un programa especial El evento se celebrará este miércoles en el Jardín Nacional de la Capital de Ankara y contará con la participación del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Türkiye conmemorará el décimo aniversario del intento fallido de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 con un programa especial en la capital bajo el lema Nuestra voluntad, nuestra victoria, según anunció este lunes el director de Comunicaciones de la Presidencia del país, Burhanettin Duran.

El evento se celebrará este miércoles en el Jardín Nacional de la Capital de Ankara y contará con la participación del presidente Recep Tayyip Erdogan.

"En el programa especial del décimo aniversario del Día de la Democracia y la Unidad Nacional, que contará con la participación de nuestro presidente Recep Tayyip Erdogan, recordaremos a nuestros mártires con misericordia, gratitud y oraciones, expresaremos nuestro agradecimiento a nuestros heroicos veteranos y declararemos una vez más, con la mayor firmeza posible, que ningún poder puede estar por encima de la voluntad nacional", afirmó Duran.

En una publicación en la plataforma turca de redes sociales NSosyal, Duran afirmó que el programa honraría la resistencia popular al intento de golpe de Estado y reafirmaría el compromiso del país con la democracia y la soberanía nacional.

Druan añadió que la "lucha épica" protagonizada por el pueblo turco el 15 de julio, con su determinación, se mantendría viva con la misma fe, resolución y espíritu de unidad.

El fallido intento de golpe de Estado, en el que murieron 252 personas y 2734 resultaron heridas, fue planeado y ejecutado por la Organización Terrorista Fetullah (FETÖ) y su líder, Fethullah Gülen, radicado en Estados Unidos.

*Traducido por Daniel Gallego.