La cancillería turca afirmó que “estas acciones provocadoras, que violan la identidad histórica y jurídica de la mezquita Al-Aqsa, lugar sagrado para los musulmanes, corren el riesgo de agravar aún más las tensiones y la inestabilidad en la región”.

Türkiye condena el “asalto a la mezquita Al-Aqsa por un ministro israelí acompañado por un grupo de colonos” La cancillería turca afirmó que “estas acciones provocadoras, que violan la identidad histórica y jurídica de la mezquita Al-Aqsa, lugar sagrado para los musulmanes, corren el riesgo de agravar aún más las tensiones y la inestabilidad en la región”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Türkiye condenó este jueves el “asalto a la mezquita Al-Aqsa perpetrado por un ministro israelí acompañado por un grupo de colonos” israelíes.

En un comunicado, el ministerio afirmó que “estas acciones provocadoras, que violan la identidad histórica y jurídica de la mezquita Al-Aqsa, lugar sagrado para los musulmanes, corren el riesgo de agravar aún más las tensiones y la inestabilidad en la región”.

El ministerio reiteró su “llamamiento a la comunidad internacional a cumplir con sus responsabilidades a la hora de proteger los derechos legítimos del pueblo palestino y prevenir las violaciones contra la Jerusalén Este ocupada y sus lugares sagrados”.