“Durante las reuniones en Ankara, se abordarán las relaciones entre Türkiye y Estados Unidos, dos aliados cercanos y socios estratégicos, en todos sus aspectos, incluyendo defensa, comercio e inversiones”.

Trump visitará Türkiye en respuesta a la invitación de Erdogan con motivo de la cumbre de la OTAN en Ankara “Durante las reuniones en Ankara, se abordarán las relaciones entre Türkiye y Estados Unidos, dos aliados cercanos y socios estratégicos, en todos sus aspectos, incluyendo defensa, comercio e inversiones”.

El director de Comunicaciones de la Presidencia de Türkiye, Burhanettin Duran, anunció este lunes que “el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita oficial a nuestro país el 7 de julio de 2026 en respuesta a una invitación de nuestro presidente, Recep Tayyip Erdoğan”.

Duran informó que, “durante las reuniones en Ankara, se abordarán las relaciones entre Türkiye y Estados Unidos, dos aliados cercanos y socios estratégicos, en todos sus aspectos, incluyendo defensa, comercio e inversiones”.

Asimismo, señaló que “se analizarán medidas para profundizar la cooperación existente” y agregó que “también incluirán un intercambio de opiniones sobre los acontecimientos globales y regionales”.