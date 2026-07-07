El presidente estadounidense afirmó que está coordinando con el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth para finalizar la decisión.

Trump promete levantar las sanciones de la Ley CAATSA impuestas a Türkiye El presidente estadounidense afirmó que está coordinando con el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth para finalizar la decisión.

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió este martes levantar las sanciones de la Ley CAATSA impuestas a Türkiye, lo que indica un cambio significativo en las relaciones bilaterales durante una reunión de alto nivel con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

"Vamos a levantar las sanciones... No queremos sancionar a nuestros amigos", declaró Trump a la prensa durante una reunión con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara.

El presidente estadounidense afirmó que está coordinando con el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth para finalizar la decisión.

Respecto al programa del avión de combate F-35, Trump señaló que "sin duda consideraría" reanudar las ventas a Ankara, calificando a Türkiye como "mucho más leal que otros países".

También restó importancia a las preocupaciones sobre la compra por parte de Türkiye del sistema de defensa antimisiles ruso S-400, asegurando que la relación bilateral es "mejor, probablemente que nunca".

*Traducido por Daniel Gallego.