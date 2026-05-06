Tres palestinos de Gaza son trasladados a Türkiye para recibir tratamiento médico

Duygu Yener
06 Mayo 2026•Actualizar: 06 Mayo 2026
El ministro de Sanidad de Türkiye, Kemal Memişoğlu, anunció este miércoles que tres palestinos de la Franja de Gaza llegaron al país para recibir tratamiento médico.
A través de la plataforma social turca NSosyal, Memişoğlu afirmó que los palestinos “no pudieron acceder a atención médica debido a los ataques inhumanos de Israel” y señaló que los tres “fueron trasladados al Hospital Ciudad de Adana”, en el sur de Türkiye.
Memişoğlu aseguró que “su estado de salud está siendo monitoreado de cerca” y reiteró que “Türkiye seguirá siendo un lugar de compasión, fraternidad y sanación”.
*Traducido por Daniel Gallego.