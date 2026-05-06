El ministro de Sanidad de Türkiye comunicó que los palestinos “no pudieron acceder a atención médica debido a los ataques inhumanos de Israel” y señaló que los tres “fueron trasladados al Hospital Ciudad de Adana”.

Tres palestinos de Gaza son trasladados a Türkiye para recibir tratamiento médico El ministro de Sanidad de Türkiye comunicó que los palestinos “no pudieron acceder a atención médica debido a los ataques inhumanos de Israel” y señaló que los tres “fueron trasladados al Hospital Ciudad de Adana”.

El ministro de Sanidad de Türkiye, Kemal Memişoğlu, anunció este miércoles que tres palestinos de la Franja de Gaza llegaron al país para recibir tratamiento médico.

A través de la plataforma social turca NSosyal, Memişoğlu afirmó que los palestinos “no pudieron acceder a atención médica debido a los ataques inhumanos de Israel” y señaló que los tres “fueron trasladados al Hospital Ciudad de Adana”, en el sur de Türkiye.

Memişoğlu aseguró que “su estado de salud está siendo monitoreado de cerca” y reiteró que “Türkiye seguirá siendo un lugar de compasión, fraternidad y sanación”.

*Traducido por Daniel Gallego.