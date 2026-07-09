Özler, cuya trayectoria profesional se centra en la gastronomía turca, presentó el patrimonio gastronómico de Türkiye a las delegaciones internacionales durante la cena oficial de la cumbre.

Sinem Özler, la única mujer entre los tres chefs que prepararon el menú de la cena de la Cumbre de la OTAN en Ankara Özler, cuya trayectoria profesional se centra en la gastronomía turca, presentó el patrimonio gastronómico de Türkiye a las delegaciones internacionales durante la cena oficial de la cumbre.

Sinem Özler, chef con estrella Michelin, fue una de los tres cocineros que prepararon el menú de la cena oficial ofrecida a las delegaciones internacionales durante la Cumbre de la OTAN en Ankara.

Özler, cuya trayectoria profesional se centra en la gastronomía turca, presentó el patrimonio gastronómico de Türkiye a las delegaciones internacionales durante la cena oficial de la cumbre.

En declaraciones a la Agencia Anadolu (AA), Özler afirmó que se estaba llevando a cabo un intenso trabajo en el marco de la OTAN. «Recibimos diversas sesiones informativas. Se nos pidieron sugerencias sobre menús de hostelería en diferentes categorías. Como equipos, iniciamos el proceso de preparación. Durante aproximadamente un mes y medio, hemos participado en reuniones, presentaciones, demostraciones y hemos elaborado nuestro propio menú».

«Como tres chefs, preparamos platos de diversas categorías. Fuimos los tres chefs con nuestros respectivos equipos. Cada uno creó su propio menú en su especialidad. Todo era cocina turca y anatolia. La Sra. Emine Erdoğan tiene una visión muy particular de este tipo de cocina. Como chef, también recibí una invitación, lo cual me alegra mucho. La propia Sra. Emine Erdoğan se encargó de la comida y la hospitalidad».

Özler explicó que se les pidió a los chefs que reflejaran la gastronomía y la cultura turcas para los invitados, y describió los dos días que pasaron allí como muy especiales y estresantes. «Estábamos muy orgullosos, experimentamos esa presión. Creo que esos dos días fueron muy importantes. Afortunadamente, a juzgar por los comentarios que recibimos, pensamos: "Todos salimos sobresalientes". Allí trabajamos en la cocina anatolia y turca, especialmente en esta categoría. Esa fue también la consigna que recibimos. Nos esforzamos mucho por reflejar nuestra propia cultura y mostrar nuestros platos».

"Preparamos alcachofas; nuestras alcachofas provenían de Urla. También obtuvimos todos nuestros ingredientes especiales de Anatolia. De esta manera, creamos un menú hermoso y especial. Mi sesión fue bastante grande; preparé comida para 300 personas. Creé un menú que facilitara el servicio, asegurando que todos los platos mantuvieran una alta calidad y pudieran comerse calientes. Insistimos especialmente en las albóndigas rellenas. También solicitamos específicamente halva de sémola. Los platos a base de aceite de oliva ocupan un lugar muy importante en nuestra cocina. Los comentarios que recibimos fueron en esa misma línea. Todos los platos quedaron vacíos. Esto es muy gratificante para un chef. Por lo tanto, nos fuimos de allí con gran orgullo y felicidad".

Özler explicó que ser una de las tres chefs seleccionadas para la cumbre y la única mujer chef presente fue motivo de gran orgullo para ella. Al preguntarle ¿cuántas personas en el mundo tienen la oportunidad de representar esta categoría?, Özler expresó su gran satisfacción al respecto.

La cocinera afirmó que el trabajo simultáneo y armonioso de la cocina y el servicio durante la comida fue fundamental para ellos, y que jamás olvidaría este momento.

"La Sra. Emine Erdoğan realiza una labor maravillosa y valiosa en este ámbito. Existen iniciativas verdaderamente extraordinarias en el campo de la gastronomía. Siempre contamos con su apoyo. Por lo tanto, ser representante a este nivel ha sido un motivo de orgullo que jamás olvidaré. Mi equipo y yo estamos muy contentos. Todos estuvimos muy entusiasmados durante la preparación. Esperamos poder mostrar nuestra gastronomía al mundo entero en lugares aún mejores".

*Traducido por Daniel Gallego.