Mark Rutte describió al país como un ejemplo de "revolución industrial de la defensa".

Secretario general de la OTAN: La industria de defensa de la alianza puede aprender de Türkiye Mark Rutte describió al país como un ejemplo de "revolución industrial de la defensa".

El secretario general de la OTAN, el ex primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, afirmó este miércoles que la industria de defensa de la alianza puede aprender de Türkiye, describiendo al país como un ejemplo de "revolución industrial de la defensa".

Durante su intervención en la sede de Aselsan, una de las principales empresas de la industria de defensa turca, Rutte afirmó que el sector tiene mucho que aprender de los logros del país, destacando sus rápidos avances en los últimos años.

Rutte señaló que acelerar la producción industrial de defensa junto con la innovación es una "prioridad absoluta" para la OTAN y añadió que ambos temas serán centrales en la cumbre de la alianza que se celebrará en Ankara en julio.

El secretario general indicó que los aliados de la OTAN deben "mejorar" y "hacer más", recalcando que un mayor gasto en defensa por sí solo no garantizará la seguridad sin impulsar la producción de capacidades clave como sistemas de defensa aérea, drones, municiones, radares y tecnologías espaciales.

«Por supuesto, celebraremos que podamos aumentar colectivamente el gasto en defensa, pero la producción industrial de defensa será de suma importancia, porque tenemos que mejorar, tenemos que hacer más, y podemos aprender mucho de lo que Turquía está haciendo aquí», afirmó.

Entorno de seguridad volátil

Al describir el entorno de seguridad global como cada vez más volátil, señaló una amplia gama de amenazas «desde el Ártico hasta el Mediterráneo, desde el espacio exterior hasta el lecho marino», incluyendo ataques con misiles y drones, así como sofisticadas amenazas cibernéticas.

Rutte citó la guerra en curso en Ucrania, la modernización militar y la expansión nuclear de China, y las actividades de Irán en la región «como fuentes clave de inestabilidad», señalando que Turquía se ve directamente afectada por algunos de estos riesgos.

También afirmó que la OTAN había interceptado recientemente misiles balísticos dirigidos hacia Türkiye desde Irán en cuatro ocasiones distintas, lo que subraya la disposición de la alianza para defender a todos sus miembros.

La "revolución" de la defensa turca

Reiterando sus declaraciones anteriores, afirmó que Turquía ha experimentado una "revolución industrial de la defensa", y añadió que Aselsan está "a la vanguardia" de estos avances, instando a la empresa de defensa a "producir e innovar aún más y con mayor rapidez".

Rutte enfatizó el papel de la industria de defensa para garantizar la seguridad colectiva, señalando que proteger a "mil millones de personas en Europa y Norteamérica" no puede lograrse únicamente con las fuerzas armadas. También requiere una sólida capacidad industrial, afirmó.

El secretario general destacó la creciente cooperación en materia de defensa dentro de la alianza, señalando que las empresas turcas están expandiendo su presencia en el extranjero, incluyendo exportaciones y operaciones en varios países europeos, y abogó por una colaboración continua "desde Alaska hasta Ankara".

"Recientemente, como saben, Aselsan vendió sistemas avanzados de guerra electrónica a Polonia. Han iniciado operaciones en Albania y Rumania, y han equipado un buque para la Armada croata", dijo Rutte.

El secretario general destacó el papel de los ingenieros jóvenes, señalando que la edad promedio en Aselsan ronda los 33 años, e incluso podría ser menor. «Así que me complace dirigirme a ustedes, los jóvenes ingenieros que hacen posible todo esto», añadió.

*Traducido por Daniel Gallego.