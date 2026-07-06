El secretario general de la OTAN afirmó que «vuestro liderazgo», en referencia a Türkiye, «en la OTAN es importante; vuestra posición en el mapa es importante; el hecho de que [la cumbre] se celebre aquí en Ankara es muy importante».

Rutte: «Fortaleceremos nuestras economías en la región que se extiende desde Arkansas hasta Ankara» El secretario general de la OTAN afirmó que «vuestro liderazgo», en referencia a Türkiye, «en la OTAN es importante; vuestra posición en el mapa es importante; el hecho de que [la cumbre] se celebre aquí en Ankara es muy importante».

El secretario general de la OTAN, el ex primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, afirmó este lunes que «fortaleceremos nuestras economías [con inversiones en la industria de defensa] en la región que se extiende desde Arkansas [en EEUU] hasta Ankara [capital de Türkiye]».

En declaraciones a la prensa en Ankara Rutte señaló que «vuestro liderazgo», en referencia a Türkiye, «en la OTAN es importante; vuestra posición en el mapa es importante; el hecho de que [la cumbre] se celebre aquí en Ankara es muy importante».

“A través de su industria de defensa”, en referencia a la empresa de defensa turca Aselsan, “Türkiye apoya a muchos otros países de nuestra alianza”.

“Juntos, representamos casi dos tercios de la economía mundial. Juntos somos fuertes”.

“Contaremos con una estructura de defensa disuasoria. Esta se está fortaleciendo en todo nuestro flanco oriental, incluyendo el Ártico y Canadá. Una Europa más fuerte significa una OTAN más fuerte”.

“Además de nuestras defensas, fortaleceremos nuestras economías, innovaremos y generaremos empleo para decenas de miles de personas”.

Respecto a la reciente prueba de misiles de China en el Pacífico Sur, Rutte subrayó que “no podemos ser ingenuos con China. Todo está interconectado ahora. Lo que sucede en el Pacífico también afecta a la región transatlántica”.

*Traducido por Daniel Gallego.