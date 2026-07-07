En su intervención en el Foro de la Industria de Defensa de la OTAN, el secretario general de la alianza militar presentó proyectos destinados a ampliar las capacidades aliadas en transporte aéreo, inteligencia y vigilancia.

Rutte anuncia tres nuevas iniciativas de defensa durante la inauguración de la Cumbre de la OTAN en Ankara En su intervención en el Foro de la Industria de Defensa de la OTAN, el secretario general de la alianza militar presentó proyectos destinados a ampliar las capacidades aliadas en transporte aéreo, inteligencia y vigilancia.

El secretario general de la OTAN, el ex primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, anunció este martes tres nuevas iniciativas de defensa durante la inauguración de la Cumbre de la OTAN en Ankara.

En su intervención en el Foro de la Industria de Defensa de la OTAN, el primer evento oficial de la cumbre de dos días, Rutte presentó proyectos destinados a ampliar las capacidades aliadas en transporte aéreo, inteligencia y vigilancia.

La primera iniciativa es un programa multinacional de modernización centrado en el avión de transporte Airbus A400M y la flota de aviones cisterna multipropósito Airbus A330 (MRTT).

"Varios aliados están anunciando oficialmente la próxima entrega de aviones Airbus A330 MRTT adicionales", declaró Rutte, describiendo el proyecto como un paso hacia el fortalecimiento de las capacidades estratégicas de transporte aéreo y reabastecimiento en vuelo de la OTAN.

También anunció un proyecto de adquisición conjunta de aeronaves no tripuladas MQ-4C Triton para mejorar las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) de la alianza. «Estos aviones adicionales proporcionarán vigilancia continua sobre amplias zonas marítimas», declaró.

El tercer anuncio de Rutte se centró en la sustitución de la envejecida flota de Sistemas Aerotransportados de Alerta y Control (AWACS) de la OTAN.

Los aliados de la OTAN adquirirán conjuntamente hasta 10 aviones de vigilancia Saab GlobalEye de fabricación sueca para reemplazar los antiguos aviones AWACS Boeing E-3A Sentry de fabricación estadounidense.

La cumbre de la OTAN continúa hasta el miércoles, y los líderes aliados tienen previsto debatir sobre la inversión en defensa, el apoyo militar a Ucrania y los esfuerzos para ampliar la base industrial de defensa de la alianza.

*Traducido por Daniel Gallego.