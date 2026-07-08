El secretario general de la OTAN añadió que, además de Trump, la amenaza rusa también impulsó a Europa a igualar su gasto con el de Estados Unidos y subrayó la necesidad de una Europa mucho más fuerte dentro de la alianza.

Rutte afirma que Trump logró igualar el gasto en defensa entre Europa y EEUU El secretario general de la OTAN añadió que, además de Trump, la amenaza rusa también impulsó a Europa a igualar su gasto con el de Estados Unidos y subrayó la necesidad de una Europa mucho más fuerte dentro de la alianza.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, logró igualar el gasto en defensa entre Europa y Estados Unidos, e hizo un llamado a fortalecer aún más la alianza.

"El presidente Trump finalmente consiguió lo que, desde Eisenhower, los presidentes estadounidenses intentaron: igualar el gasto en defensa entre Europa y Estados Unidos", declaró Rutte durante su intervención a puerta cerrada antes de la cumbre de Ankara, donde se reunieron líderes mundiales.

Señaló que, además de Trump, la amenaza rusa también impulsó a Europa a igualar su gasto con el de Estados Unidos y subrayó la necesidad de una Europa mucho más fuerte dentro de la alianza, haciendo referencia a la "OTAN 3.0".

"La última cumbre en La Haya se centró en la planificación y la definición de objetivos; se trató del dinero, de la industria y, por supuesto, de continuar nuestro apoyo a Ucrania. Esta cumbre, como siempre he dicho, se centra en la implementación, en lograr resultados", afirmó Rutte.

Describió el primer día de la cumbre como un "gran éxito", con numerosos contratos y compromisos nuevos que contribuyeron al objetivo de implementación de este año. El jefe de la OTAN reiteró la necesidad de que la alianza pueda defenderse ante cualquier posible ataque y pidió un aumento de la producción industrial de defensa.

Rutte reafirmó además que la alianza se propone cumplir con el compromiso adquirido el año pasado de invertir el 5% del PIB en defensa y gastos relacionados con la defensa para 2035. "En un año, Canadá y Europa alcanzarán el 4%, lo que implica un aumento considerable en el gasto básico en defensa y, por supuesto, también en el gasto relacionado con la defensa", declaró.

Rutte también recordó la necesidad de seguir apoyando a Ucrania.

"Mi mensaje es que esta alianza de mil millones de personas que viven en Europa, Canadá y Estados Unidos defenderá cada palmo de nuestro territorio, un territorio que la OTAN no puede arrebatarnos. Somos defensivos. Jamás atacaremos a nadie. Solo defenderemos nuestro estilo de vida, nuestras democracias y nuestro territorio. Así que no jueguen con nosotros", dijo Rutte al ser preguntado sobre si tenía algún mensaje para Rusia.

Tensiones entre EEUU e Irán

También señaló que espera que los aliados discutan sobre Irán y "reafirmen que Irán jamás debería tener capacidad nuclear", al tiempo que enfatizó la importancia de la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz.

Al ser preguntado sobre los recientes ataques estadounidenses contra Irán, Rutte afirmó que eran "absolutamente necesarios". "Cuando hay un alto el fuego e Irán lo viola, como vimos ayer con los ataques a barcos. Creo que es fundamental que EEUU reaccione con contundencia", añadió.

Rutte dijo que los aliados deben asegurarse de que China y Rusia no tengan acceso al Ártico y reafirmó además que contaban con un buen proceso establecido con respecto a Dinamarca y Groenlandia, después de que Trump reiterara su intención de anexionarse esta última.

Al ser preguntado sobre si EEUU sigue siendo un miembro comprometido de la OTAN en medio de su intento de anexión de Groenlandia o la retirada de tropas de Europa, Rutte aseguró que el compromiso se mantiene.

«Así pues, el compromiso existe, sin duda. Además, gracias a la presencia de la OTAN, a Estados Unidos le interesa evitar, por ejemplo, que los submarinos rusos lleguen a sus costas, para así garantizar la seguridad estadounidense», añadió.

Rutte también agradeció a Türkiye la organización de la cumbre. «Se lo agradecemos enormemente. Es una cumbre importante. Son unos anfitriones excelentes. Muchísimas gracias», concluyó.

*Traducido por Daniel Gallego.