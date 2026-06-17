Shoigú recordó que Moscú y Ankara habían colaborado estrechamente para preparar el acuerdo y crear las condiciones necesarias para su implementación.

Rusia argumenta que la intervención occidental impidió la implementación del acuerdo de Estambul de 2022 sobre Ucrania Shoigú recordó que Moscú y Ankara habían colaborado estrechamente para preparar el acuerdo y crear las condiciones necesarias para su implementación.

El secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú, afirmó este miércoles que la intervención occidental impidió la implementación del acuerdo de Estambul de 2022 sobre Ucrania a pesar de los esfuerzos de Rusia y Türkiye por finalizarlo.

Durante una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hákan Fidan, en Moscú, Shoigú declaró que Moscú y Ankara habían colaborado estrechamente para preparar el acuerdo y crear las condiciones necesarias para su implementación.

"En aquel momento, el acuerdo de Estambul se elaboró mediante esfuerzos conjuntos. De no haber sido por la injerencia occidental, habríamos tenido todas las oportunidades para completar este trabajo", afirmó Shoigú.

Shoigú también acusó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de incumplir los compromisos relacionados con la iniciativa de cereales del Mar Negro. "Rusia y Türkiye cumplieron plenamente con sus obligaciones. El único participante que incumplió los compromisos adquiridos fue el tercero en el acuerdo", declaró Shoigú, refiriéndose a la ONU y a Guterres.

El funcionario ruso destacó lo que describió como una historia de cooperación productiva entre Moscú y Ankara en diversos temas, y recalcó a los esfuerzos conjuntos en Siria, incluyendo el establecimiento de zonas de distensión y operaciones antiterroristas, inidcando que ambos países habían encontrado sistemáticamente soluciones mutuamente aceptables a pesar de las difíciles circunstancias.

Shoygu también mencionó la cooperación en asuntos relacionados con Ucrania, como la devolución de buques turcos desde puertos ucranianos, y propuso debatir los desafíos actuales que enfrentan ambos países, señalando que, si bien persistían algunos problemas de larga data, también habían surgido nuevas oportunidades de cooperación.

*Traducido por Daniel Gallego.