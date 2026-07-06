El almirante Giuseppe Cavo Dragone, describe Türkiye como un aliado fuerte y estratégico que desempeña un papel central en la Alianza gracias a su industria de defensa, sus capacidades militares y su ubicación geopolítica.

Presidente del Comité Militar de la OTAN: “Creo que Türkiye será un ejemplo para otros países aliados” El almirante Giuseppe Cavo Dragone, describe Türkiye como un aliado fuerte y estratégico que desempeña un papel central en la Alianza gracias a su industria de defensa, sus capacidades militares y su ubicación geopolítica.

El presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, afirmó que Türkiye, a la que describió como un aliado fuerte y estratégico, desempeña un papel central en la Alianza gracias a su industria de defensa, sus capacidades militares y su ubicación geopolítica.

En declaraciones a la Agencia Anadolu (AA) en la sede de Bruselas antes de la 36ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, que se celebrará en Ankara los días 7 y 8 de julio, Dragone, quien asumió este cargo en enero de 2025, declaró que su primera impresión fue que la OTAN es una alianza "fuerte y sólida" y que confirmó esta observación tras un año y medio en el cargo.

"Hoy puedo decir que estamos progresando. Antes estábamos despertando; ahora estamos de pie y caminando. Por supuesto, podemos hablar del ritmo si lo desean, pero está claro que vamos en la dirección correcta".

Dragone afirmó que todos los aliados son conscientes de las amenazas, razón por la cual se prometió una mayor inversión en defensa en la Cumbre de La Haya del año pasado y añadió que, «ahora, junto con estos compromisos, esperamos verlos implementados. Creo que este es el enfoque correcto. ¿Hemos alcanzado la meta? No. Aún nos queda mucho por hacer, pero creo que vamos en la dirección correcta. La OTAN es hoy más fuerte y está más decidida. Este es el tipo de alianza que necesitamos hoy».

El almirante, quien preside el Comité Militar durante un período de transformaciones para la Alianza, señaló que los desacuerdos entre aliados pueden ralentizar los procesos, pero las ventajas superan con creces las desventajas. «La alianza está compuesta por 32 democracias, y es normal que existan algunos desacuerdos entre ellas. De hecho, diría que estos desacuerdos aportan valor a la hora de alcanzar consensos, dialogar, debatir y encontrar puntos en común».

Dragone destacó que los aliados también reconocen que las diferencias son mucho menores en comparación con las ventajas que ofrece la construcción de confianza mutua mediante la planificación conjunta y señaló que «la confianza mutua se fortalece día a día. La armonía es mi responsabilidad más importante. Es un aspecto al que debemos prestar atención y que debemos reforzar a diario. Y creo que lo hemos logrado».

«Desde una perspectiva militar, las medidas concretas son más importantes que las declaraciones. Las declaraciones son simplistas; lo que necesitamos son efectos y resultados tangibles sobre el terreno. Por lo tanto, nuestra mayor expectativa desde el punto de vista militar es el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Se hicieron promesas en la Cumbre de La Haya. Ahora, es necesario implementarlas. Por supuesto, no sería realista esperar que todo se complete en un año. Sin embargo, es necesario tomar medidas reales para demostrar que las ideas y las declaraciones se están traduciendo en resultados concretos. También espero un compromiso más firme con Ucrania. Espero la determinación de apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Asimismo, espero un compromiso por parte de la industria de defensa para mantener y aprovechar al máximo el impulso positivo actual».

En referencia a la reducción de las contribuciones militares estadounidenses a Europa, Dragone subrayó su convicción de que Europa puede suplir esta carencia, indicando que esta es una tarea pendiente: «En mi opinión, este desequilibrio era evidente hace un año, y estamos trabajando para reestructurar nuestra defensa. Existe un mayor compromiso con la inversión en la estructura de la OTAN. Por supuesto, hay áreas que requieren tiempo; no se pueden lograr de la noche a la mañana, pero creo que podemos conseguirlo».

Dragone recalcó que es necesario mantener el impulso actual y enfatizó que «se han dado pasos importantes en materia de inversiones. Al mismo tiempo, se ha avanzado en la asunción de la responsabilidad de la defensa de nuestro territorio. Creo que estamos en una buena posición. También creo que Ankara reforzará aún más esta determinación ante los demás países».

Al preguntársele sobre su opinión acerca del papel de Türkiye en la OTAN, Dragone declaró apuntó que "Türkiye es un aliado fuerte. Posee el segundo ejército más grande de la Alianza, lo cual sin duda representa una fortaleza, pero su ubicación geográfica también es crucial. Se encuentra en el centro del Mar Negro, el Mediterráneo y Oriente Medio. Tanto geográfica como militarmente, Türkiye ya desempeña un papel fundamental. Recientemente visité instalaciones de la industria de defensa y fue realmente impresionante. Me impresionó enormemente.

En mi opinión, Türkýe es un aliado fuerte y se fortalecerá aún más en el futuro. Creo que Türkiye será un ejemplo para otros países aliados, ya que, en términos de inversión en la industria de defensa, velocidad de producción y capacidad de entrega, se encuentra al más alto nivel. Geográficamente, Türkiye puede estar en la frontera de la Alianza, pero en muchos aspectos importantes, se encuentra en el corazón mismo de la misma. Confiamos en Türkiye y nos complace considerarla nuestra aliada.".

Dragone, señalando que las preocupaciones de seguridad de Türkiye también deben abordarse sobre la base de la confianza entre aliados, afirmó que, «si podemos seguir confiando los unos en los otros, como lo hacemos hoy, creo que esa es la clave fundamental de toda la Alianza. El número 32 no es solo una cifra. Si realmente aprovechamos lo que ofrece, representa mucho más».

*Traducido por Daniel Gallego.