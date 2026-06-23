El ministro de Transporte e Infraestructura de Türkiye comunicó que “un total de 177 de nuestros ciudadanos prestan servicio a bordo de 7 barcos en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico”.

Ministro turco: Un total de 11 barcos turcos han abandonado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra El ministro de Transporte e Infraestructura de Türkiye comunicó que “un total de 177 de nuestros ciudadanos prestan servicio a bordo de 7 barcos en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico”.

El ministro de Transporte e Infraestructura de Türkiye, Abdulkadir Uraloğlu, anunció este martes que “un total de 11 barcos de propiedad turca han cruzado el estrecho de Ormuz y abandonado el golfo [Pérsico] sin contratiempos desde el inicio de la guerra”.

Uraloğlu informó que los dos últimos barcos abandonaron el estrecho “en la mañana del 21 de junio” y señaló que “un total de 177 de nuestros ciudadanos prestan servicio a bordo de 7 barcos en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, uno de los cuales enarbola la bandera turca”.

El ministro afirmó que “siguen de cerca la situación en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico y mantenemos contacto constante con los barcos y nuestros ciudadanos en la región”, y aseguró que siguen “adoptando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos y barcos en cualquier circunstancia”.