En los programas oficiales celebrados durante la cumbre, las instituciones artísticas adscritas al ministerio combinaron la riqueza cultural de Türkiye con el protocolo internacional.

Los músicos que tocaron durante la Cumbre de la OTAN en Ankara recibieron el reconocimiento de los invitados En los programas oficiales celebrados durante la cumbre, las instituciones artísticas adscritas al ministerio combinaron la riqueza cultural de Türkiye con el protocolo internacional.

La Orquesta Sinfónica Presidencial y los artistas adscritos a la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Turismo de Türkiye, que actuaron durante la Cumbre de la OTAN en Ankara, recibieron el reconocimiento de las delegaciones visitantes no solo por su repertorio, que abarcaba desde la música clásica hasta las melodías del mundo turco, sino también por sus trajes tradicionales y sus interpretaciones.

Según un comunicado del Ministerio de Cultura y Turismo, en los programas oficiales celebrados durante la cumbre, las instituciones artísticas adscritas al ministerio combinaron la riqueza cultural de Türkiye con el protocolo internacional.

Los artistas que actuaron en los eventos celebrados en el Complejo Presidencial y el Palacio Çankaya contribuyeron a la diplomacia cultural de Türkiye mediante el lenguaje universal del arte, con un repertorio que abarcaba desde la música clásica occidental hasta las distinguidas melodías de Türkiye y el mundo turco.

Las actuaciones de los artistas de la Orquesta Sinfónica Presidencial en el marco de la Cumbre también fueron elogiadas por líderes mundiales.

Tras el concierto de los Cello Stars de la CSO durante la cena de líderes, el presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó individualmente a cada artista, expresando su satisfacción con su actuación. Macron manifestó su deseo de que el conjunto actuara también en Francia.

La actuación multilingüe del Grupo Samida, que clausuró el programa de la cena, también fue muy bien recibida por los invitados internacionales.

Durante la actuación del grupo, el presidente estadounidense, Donald Trump, mostró su aprecio con un gesto, felicitando a los artistas y expresando su satisfacción.

Cuatro conjuntos diferentes de la Orquesta Sinfónica Presidencial participaron en los programas de bienvenida, reuniones de líderes y recepciones celebrados en el Complejo Presidencial en el marco de la Cumbre de la OTAN.

El Trío de la CSO, compuesto por flauta, violín y arpa, interpretó la «Meditación» de Jules Massenet, «Le Cygne» de Camille Saint-Saëns y el «Adagio» de Johann Sebastian Bach, así como la canción folclórica turca «Sarı Gelin», durante la bienvenida a los líderes.

Las Estrellas del Violonchelo de la CSO, que actuaron en la cena de los líderes, acompañaron el programa con un amplio repertorio de obras selectas de música turca, como «Katibim», «Şehnaz Longa» y «Nihavent Longa», además de piezas de música clásica internacional.

El Grupo Samida, que actuó en la clausura de la cena, creó un ambiente multicultural con obras cantadas en turco, romaní, griego, inglés y albanés.

En la recepción al aire libre en el jardín, el Conjunto de Música del Mundo Turco presentó a los invitados internacionales el patrimonio musical compartido del mundo turco con obras como "Tatar Pınarı", "Bahçesaray Kaytarması" y "Kültiginin Narası".

En un programa celebrado en el Palacio Çankaya, presentado por Emine Erdoğan, esposa del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, actuó un trío de artistas femeninas de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Turismo, tocando el ney, el kanun y el kemençe clásico.

El programa contó con obras seleccionadas de música turca como "Tuti-i Mucize-guyem Ne Desem Laf Değil", "Rüzgar Uyumuş Ay Dalıyor Her Taraf Issız", "Fikrimin İnce Gülü", "Üsküdar'a Gider İken", "Sazkar Peşrev", "Rast Medhal" y "Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü."

En las recepciones oficiales celebradas en el aeropuerto de Ankara Esenboğa, artistas del Conjunto Estatal de Artes Escénicas de Ankara, ataviados con trajes tradicionales confeccionados por el Instituto de Formación Artística de Ankara, recibieron a los jefes de Estado y sus cónyuges con flores.

Los trajes tradicionales y las presentaciones de los artistas durante las recepciones fueron muy bien recibidos por las delegaciones visitantes.

La delegación surcoreana conversó con los artistas y examinó detenidamente los instrumentos musicales.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, también admiró los trajes tradicionales y agradeció a los artistas su labor.

Las actuaciones musicales y los programas de bienvenida tradicionales presentados durante la cumbre contribuyeron a la elegante exhibición de la riqueza cultural de Türkiye ante los invitados internacionales.

*Traducido por Daniel Gallego.