En todo el país, los aeropuertos gestionaron 111,96 millones de pasajeros durante el semestre, incluyendo a los viajeros en tránsito directo, lo que supone un aumento del 2,6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Los dos principales aeropuertos de Estambul recibieron a más de 63 millones de pasajeros en el primer semestre de 2026 En todo el país, los aeropuertos gestionaron 111,96 millones de pasajeros durante el semestre, incluyendo a los viajeros en tránsito directo, lo que supone un aumento del 2,6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Los dos principales aeropuertos de Estambul recibieron a más de 63,4 millones de pasajeros en el primer semestre de 2026, una cifra que supera la población de 78 de las 81 provincias de Türkiye, según declaró este viernes el ministro de Transportes e Infraestructuras, Abdulkadir Uraloglu.

El Aeropuerto Internacional de Estambul y el Aeropuerto Internacional Sabiha Gökçen atendieron a un total de 63,45 millones de pasajeros entre enero y junio, afirmó Uraloglu en un comunicado, citando datos de la Dirección General de la Autoridad Estatal de Aeropuertos (DHMI) publicados el viernes.

En todo el país, los aeropuertos gestionaron 111,96 millones de pasajeros durante el semestre, incluyendo a los viajeros en tránsito directo, lo que supone un aumento del 2,6% con respecto al mismo periodo del año anterior. El tráfico de pasajeros nacionales alcanzó los 50 millones, mientras que el tráfico internacional llegó a los 61,9 millones.

Los movimientos de aeronaves en los aeropuertos turcos ascendieron a casi 1,11 millones, incluyendo los sobrevuelos, durante el primer semestre. El tráfico de carga totalizó aproximadamente 2,5 millones de toneladas métricas, de las cuales 440.880 correspondieron a rutas nacionales y 2,06 millones a rutas internacionales.

Solo en junio, los aeropuertos de Türkiye atendieron a 22,92 millones de pasajeros, incluyendo a los viajeros en tránsito directo. El tráfico de pasajeros nacionales alcanzó los 9,37 millones, mientras que el tráfico de pasajeros internacionales llegó a los 13,54 millones.

Durante el mes, se registraron 221.826 movimientos de aeronaves, incluyendo sobrevuelos, y el tráfico de carga alcanzó las 484.943 toneladas.

El aeropuerto de Estambul, el principal centro de aviación de Türkiye, gestionó 39,92 millones de pasajeros entre enero y junio. De estos, 8,24 millones correspondieron a vuelos nacionales y 31,69 millones a vuelos internacionales. El aeropuerto registró 262.271 movimientos de aeronaves durante el periodo, de los cuales 58.271 correspondieron a rutas nacionales y 204.000 a rutas internacionales.

El Aeropuerto Internacional Sabiha Gökçen, situado en la parte asiática de Estambul, atendió a 23,53 millones de pasajeros en el primer semestre, incluyendo 10,85 millones de viajeros nacionales y 12,67 millones de viajeros internacionales. El tráfico aéreo en Sabiha Gökçen totalizó 135.535 movimientos, que comprendían 60.363 vuelos nacionales y 75.172 internacionales.

«En el Aeropuerto de Estambul y el Aeropuerto Sabiha Gökçen, atendimos a 63,45 millones de personas en el primer semestre del año», declaró Uraloglu. «Nuestros dos aeropuertos en Estambul recibieron más pasajeros en el primer semestre que la población de 78 provincias», añadió.

El tráfico aéreo en el Aeropuerto Atatürk de Estambul, utilizado principalmente para carga, vuelos privados y oficiales, alcanzó los 12.865 movimientos durante el primer semestre.

Los aeropuertos que dan servicio a los principales destinos turísticos de Türkiye gestionaron 23,36 millones de pasajeros en el primer semestre del año, incluyendo 9,29 millones de viajeros nacionales y 14,06 millones de viajeros internacionales.

El Aeropuerto de Antalya lideró los centros turísticos con 13,65 millones de pasajeros, seguido por el Aeropuerto Adnan Menderes de Izmir con casi 6 millones.

El Aeropuerto de Dalaman atendió a 1,85 millones de pasajeros, el Aeropuerto de Milas-Bodrum a 1,52 millones y el Aeropuerto de Gazipaşa-Alanya a 341.213 viajeros durante el mismo periodo.

*Traducido por Daniel Gallego.