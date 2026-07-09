El presidente turco sostuvo reuniones bilaterales con líderes como el presidente estadounidense, el presidente francés, el presidente finlandés, el presidente eslovaco y el canciller alemán.

Los contactos diplomáticos de Erdogan durante la Cumbre de la OTAN en Ankara El presidente turco sostuvo reuniones bilaterales con líderes como el presidente estadounidense, el presidente francés, el presidente finlandés, el presidente eslovaco y el canciller alemán.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, sostuvo reuniones bilaterales con líderes como el presidente estadounidense, Donald Trump, el presidente francés, Emmanuel Macron, el presidente finlandés, Alexander Stubb, el presidente eslovaco, Peter Pellegrini, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en el marco de la Cumbre de la OTAN en Ankara.

El 6 de julio, Erdoğan recibió al primer ministro búlgaro, Rumen Radev, y afirmó que las relaciones entre Türkiye y Bulgaria están progresando de manera integral y que se están realizando esfuerzos para desarrollar la cooperación en diversas áreas, principalmente comercio, transporte, industria de defensa y energía.

Erdoğan destacó que la comunidad turca en Bulgaria fortalece los lazos entre ambos países y expresó su satisfacción por la sensibilidad con la que Bulgaria aborda este tema.

El mismo día, Erdoğan, quien se reunió con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó la importancia de abordar diversos temas en la cumbre, desde la defensa colectiva hasta el fortalecimiento de la cooperación en la industria de defensa entre los aliados.

El primer día de la cumbre, Erdoğan recibió al primer ministro canadiense, Mark Carney, en el Palacio Presidencial y afirmó que intensificar los esfuerzos para desarrollar las relaciones entre Türkiye y Canadá en múltiples áreas, incluyendo comercio, seguridad, industria de defensa y energía, así como evaluar el potencial de cooperación, beneficiaría a ambos países.

Erdoğan declaró que su país aboga por fortalecer el pilar europeo de la OTAN, pero que esto no puede reemplazar el vínculo transatlántico, y añadió que los aliados no pertenecientes a la UE deberían incluirse en las iniciativas de defensa de la UE.

Ese mismo día, Erdoğan también se reunió con el presidente finlandés, Stubb, y expresó su satisfacción por el creciente dinamismo de las relaciones comerciales entre Türkiye y Finlandia, afirmando que continuarían trabajando para impulsar la cooperación.

Erdoğan hizo hincapié en la importancia de demostrar con firmeza la solidaridad de la alianza, señalando que era crucial no pasar por alto la posible contribución de Türkiye a la Estrategia de Seguridad de la UE, y que los esfuerzos de la UE para garantizar la estabilidad y la seguridad en Europa debían complementar a la OTAN.

Erdoğan subrayó que Türkiye busca una solución mediante el diálogo a los conflictos en Irán y Ucrania, y que trabaja para lograr un alto el fuego duradero en Gaza y garantizar el acceso ininterrumpido a la ayuda humanitaria en la región.

El presidente turco dio la bienvenida al presidente estadounidense, Donald Trump, quien realizó su primera visita oficial a Türkiye, en el aeropuerto de Ankara y posteriormente lo recibió en el Palacio Presidencial con una ceremonia oficial de primer nivel.

Antes de su encuentro privado, Erdoğan respondió a las preguntas de los periodistas, destacando la importancia de la visita.

Erdoğan afirmó que, «el hecho de que la Cumbre de Líderes de la OTAN se celebre hoy en Ankara, que todos los líderes estén reunidos en nuestro país y que mañana se reúnan con mi estimado amigo el Sr. Trump, nos dará un impulso adicional. Les doy la bienvenida nuevamente».

«El tema de los F-35 no es nuevo para nosotros. Ya lo hemos tratado con Estados Unidos. Recibimos la promesa de los cinco aviones. El Sr. Trump también nos dio su palabra al respecto. Ahora, sé que en las reuniones que tendremos en la Cumbre de Líderes, pondremos a prueba esta promesa que recibimos de ellos sobre los F-35 para el futuro. El Sr. Trump siempre cumple su palabra. Creo que de esta Cumbre de Líderes surgirá una decisión positiva sobre los F-35».

Posteriormente, los líderes presidieron una reunión entre las delegaciones. Erdoğan y su esposa, Emine Erdoğan, ofrecieron una cena y recepción en honor de los líderes y sus cónyuges que asistieron a la cumbre.

A su llegada al Complejo Presidencial, los líderes visitantes fueron recibidos con marchas interpretadas por la Banda Mehteran del Ministerio de Defensa Nacional.

La pareja Erdoğan, que se tomó una foto familiar con sus invitados antes de la comida, les sirvió exquisiteces típicas de la cocina turca.

En el segundo día de la cumbre, el presidente Erdoğan recibió a los líderes que llegaban al Palacio Presidencial para la sesión principal y posó para fotografías individuales. Tras la ceremonia oficial de bienvenida, se tomó una foto de grupo.

En la foto, el primer ministro albanés, Edi Rama, se encontraba a la derecha de Erdoğan, y el secretario general de la OTAN, Rutte, a su izquierda.

Posteriormente, los líderes se dirigieron a la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno. Erdoğan entró en la sala conversando con el primer ministro albanés, Rama. Antes de la reunión, el presidente Erdoğan, el ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, y el jefe de la Organización Nacional de Inteligencia (MİT), İbrahim Kalın, mantuvieron una breve conversación informal con el presidente estadounidense Trump.

Tras la reunión, Erdoğan se reunió con el presidente francés, Macron, y declaró que era hora de que Türkiye y Francia aumentaran sus objetivos comerciales mutuos y que seguirían esforzándose por impulsar la cooperación en todos los ámbitos.

Erdoğan expresó su esperanza de que el Acuerdo de Islamabad sobre Irán traiga la paz a la región, señalando que Turquía se muestra optimista pero cautelosa y que es necesaria la vigilancia ante posibles provocaciones.

Tras su reunión con Macron, Erdoğan recibió a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y afirmó que es importante trabajar para desarrollar la cooperación entre Türkiye e Italia en muchos ámbitos, especialmente en la industria de defensa, la inversión, la energía y el comercio.

Erdoğan también se reunió con el canciller alemán, Friedrich Merz, y le transmitió que impulsar la cooperación entre Türkiye y Alemania en muchos ámbitos, especialmente en la industria de defensa y el comercio, beneficiará a ambos países.

El presidente turco hizo hincapié en la necesidad de mantenerse alerta ante acciones y provocaciones que puedan descarrilar el acuerdo entre Irán y Estados Unidos, y recalcó que Türkiye seguirá trabajando por una paz duradera.

Erdoğan, en su encuentro con el primer ministro británico Keir Starmer, afirmó que la cooperación y el diálogo estrecho entre Türkiye y Reino Unido son importantes, y que continuarán desarrollando las relaciones bilaterales con las medidas que se adoptarán en el nuevo período.

Durante la reunión, los líderes firmaron un Documento de Asociación en materia de Seguridad y Defensa entre Türkiye y Reino Unido. El documento confirma el firme compromiso de Türkiye y Reino Unido con la defensa mutua y el Tratado del Atlántico Norte.

El presidente Erdoğan también se reunió con el presidente sirio, Ahmed Shara. Durante la reunión, Erdoğan declaró que los esfuerzos para mejorar la cooperación entre Türkiye y Siria continuarán intensificándose y que Türkiye seguirá apoyando al pueblo sirio. Erdoğan afirmó que la permanencia de Siria al margen de los conflictos en la región es vital para la reconstrucción del país.

Tras las reuniones, Erdoğan respondió a las preguntas de la prensa nacional e internacional en una rueda de prensa.

Posteriormente, Erdoğan se reunió con el presidente del Consejo Europeo (UE), Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para una cena de trabajo.

Tras señalar que Türkiye ha sido candidata a la adhesión a la UE y miembro de la Unión Aduanera durante años, y que gracias a las medidas adoptadas se ha convertido en un importante centro de producción en Europa, Erdoğan afirmó que la estructura integrada de las economías aumenta la competitividad de Europa a nivel mundial y que, naturalmente, se espera que las regulaciones que la UE está considerando en materia de comercio e inversiones incluyan también a Türkiye.

Finalmente, Erdoğan se reunió con el primer ministro montenegrino, Milojko Spajic, el presidente eslovaco, Peter Pellegrini, y el primer ministro albanés, Edi Rama, en el Complejo Presidencial de Ankara, donde asistían a la Cumbre de Líderes de la OTAN.

*Traducido por Daniel Gallego.