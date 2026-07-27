Las temperaturas medias de verano, que oscilaron entre 22 y 23 °C durante el período 1970-1990, aumentaron a 24-25 °C tras la aceleración del calentamiento a principios de la década de 2000.

Las olas de calor en Türkiye se han intensificado drásticamente en los últimos 75 años Las temperaturas medias de verano, que oscilaron entre 22 y 23 °C durante el período 1970-1990, aumentaron a 24-25 °C tras la aceleración del calentamiento a principios de la década de 2000.

Las olas de calor en Türkiye se han intensificado drásticamente en los últimos 75 años, registrándose los veranos de 2023 y 2025 como los más intensos de la historia, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad Politécnica de Estambul (ITU).

El estudio, presentado en la conferencia de la Unión Europea de Geociencias (EGU), analizó los cambios en las olas de calor en Türkiye entre 1950 y 2025 utilizando el Índice de Magnitud de Olas de Calor Diariamente (HWMId), una métrica basada en las temperaturas máximas diarias que mide la intensidad de los eventos de calor extremo.

Los investigadores encontraron una marcada tendencia al alza tanto en la frecuencia como en la severidad de las olas de calor.

Las temperaturas medias de verano, que oscilaron entre 22 y 23 °C durante el período 1970-1990, aumentaron a 24-25 °C tras la aceleración del calentamiento a principios de la década de 2000. La temperatura media del verano alcanzó un récord de 26,1 °C en 2024.

El estudio reveló que la intensidad de las olas de calor aumentó a un ritmo aún mayor que las temperaturas medias.

En comparación con el periodo de referencia 1980-2009, la magnitud media de las olas de calor en 2023 fue más de siete veces superior, mientras que la de 2025 fue casi once veces superior, lo que convierte a estos dos veranos en las temporadas de olas de calor más intensas desde 1950.

En comparación, si bien 2024 fue el verano más caluroso registrado según las temperaturas medias, sus olas de calor fueron menos intensas que las registradas en 2023 y 2025. Los investigadores señalaron que esto demuestra que las temperaturas estacionales récord no coinciden necesariamente con las olas de calor más intensas.

El estudio indicó que las olas de calor son el resultado de interacciones complejas entre los patrones de bloqueo atmosférico, la advección de aire cálido, las elevadas temperaturas de la superficie del mar, la sequía y las condiciones de humedad del suelo.

La investigación fue realizada por el climatólogo Baris Onol y el ingeniero meteorológico Tolga Karakaya en el Departamento de Ciencias Climáticas e Ingeniería Meteorológica de la UIT.

Los investigadores señalaron que los hallazgos indican un cambio fundamental en el régimen climático en Türkiye y el Mediterráneo oriental, lo que subraya la necesidad de mejorar la predicción de olas de calor extremas y fortalecer las medidas de adaptación al cambio climático.

En un estudio independiente que analiza las proyecciones climáticas futuras, los investigadores estimaron que el número anual de días con olas de calor podría aumentar sustancialmente según el escenario de altas emisiones del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU.

Entre 2021 y 2050, se prevé que el número de días con olas de calor aumente a unos 16 días al año en Estambul, Ankara y Konya, 18 días en Antalya y 23 días en Izmir, frente a un promedio de tres a cinco días al año entre 1976 y 2005.

Para el periodo 2051-2080, las proyecciones aumentan a unos 38 días al año en Estambul y Ankara, 40 días en Antalya y Konya, y 53 días en Izmir.

*Traducido por Daniel Gallego.