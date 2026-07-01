Durante este periodo, se exportaron productos de defensa y aeroespaciales a 178 países, siendo las ventas a los países de la OTAN el principal motor de las exportaciones.

Las exportaciones de la industria de defensa y aeroespacial de Türkiye aumentaron un 47,12% en 2025 Durante este periodo, se exportaron productos de defensa y aeroespaciales a 178 países, siendo las ventas a los países de la OTAN el principal motor de las exportaciones.

Las exportaciones de la industria de defensa y aeroespacial turca a los países de la OTAN han experimentado un aumento reciente. Las ventas al exterior de Türkiye en el sector de defensa y aeroespacial registraron un aumento considerable el año pasado.

Las exportaciones totales del sector aumentaron un 47,12% con respecto al período anterior. Entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, las exportaciones del sector pasaron de 7.399.103.000 dólares el año anterior a 10.885.606.000 dólares.

Durante este periodo, se exportaron productos de defensa y aeroespaciales a 178 países, siendo las ventas a los países de la OTAN el principal motor de las exportaciones. Estas totalizaron 6.235.676.000 dólares durante el periodo en cuestión. Esta cantidad representó el 57,28% del total de las exportaciones del sector. De este modo, se mantuvo el aumento de las exportaciones a los miembros de la OTAN logrado en los últimos años.

Los contactos internacionales, las reuniones bilaterales y la diplomacia de la industria de defensa, coordinadas por la Presidencia de la Industria de Defensa (SSB), desempeñaron un papel importante en el aumento del rendimiento exportador del sector.

Los contactos desarrollados por la SSB con países amigos y aliados incrementaron la visibilidad de las empresas turcas en los mercados extranjeros, al tiempo que abrieron el camino a nuevas colaboraciones y oportunidades de exportación.

El trabajo realizado en este marco fortaleció la posición de Türkiye como país que no solo suministra productos, sino que también desarrolla tecnología, establece modelos de producción conjunta y fomenta colaboraciones a largo plazo con sus aliados en la industria de defensa.

El crecimiento de las exportaciones del sector se refleja también en el alto valor añadido de los productos. El valor de exportación por kilogramo de la industria de defensa y aeroespacial, un indicador clave para los objetivos de exportación de Türkiye centrados en la tecnología, alcanzó los 65,16 dólares.

Considerando que el valor promedio de exportación por kilogramo de Türkiye es de 1,62 dólares, la industria de defensa y aeroespacial realizó una contribución significativa a la economía nacional con un valor de exportación aproximadamente 40 veces superior por kilogramo.

*Traducido por Daniel Gallego.