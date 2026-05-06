La plataforma posee una eslora de 5,8 metros, un desplazamiento de 1,7 toneladas, supera los 50 nudos de velocidad, tiene un alcance de 200 millas náuticas y está propulsada por un motor dieses y unido a un sistema de propulsión a chorro de agua.

La turca STM presenta su nuevo vehículo marítimo no tripulado kamikaze Yaktu en SAHA 2026 en Estambul La plataforma posee una eslora de 5,8 metros, un desplazamiento de 1,7 toneladas, supera los 50 nudos de velocidad, tiene un alcance de 200 millas náuticas y está propulsada por un motor dieses y unido a un sistema de propulsión a chorro de agua.

La empresa turca de defensa e ingeniería STM presentó en la Feria Internacional de Defensa y Aeroespacial SAHA 2026 en Estambul el vehículo marítimo no tripulado (USV) kamikaze Yaktu (brillo en turco antiguo, deriva del verbo quemar), el cual promete revolucionar la guerra naval gracias a su alta velocidad, bajo perfil y capacidad de operación en enjambre.

STM, la principal empresa de ingeniería naval de Türkiye, ha combinado su experiencia en plataformas navales militares con su especialización en sistemas autónomos para desarrollar el Yaktu de nueva generación y que representa una nueva era en la defensa de las aguas territoriales del país.

La plataforma destaca por su velocidad superior a los 50 nudos (92 kilómetros por hora) y su gran potencia de ataque y ha sido desarrollada con recursos nacionales para satisfacer todas las necesidades críticas del campo de la guerra asimétrica, desde la defensa portuaria hasta las operaciones en alta mar.

En declaraciones a la Agencia Anadolu (AA), el director general de STM, Özgür Güleryüz, expresó su “orgullo” de “presentar hoy por primera vez Yaktu en SAHA 2026, un sistema que hemos desarrollado combinando nuestra experiencia en ingeniería de sistemas no tripulados con nuestra amplia trayectoria en plataformas navales”.

“Esta plataforma no solo es un vehículo de ataque de alta velocidad, sino también un multiplicador de fuerza estratégico en la guerra naval gracias a su arquitectura autónoma con soporte de IA y su capacidad de enjambre. Este sistema, que permite que múltiples sistemas de combate no tripulados se muevan de forma coordinada y ejerzan presión sobre el objetivo desde diferentes ángulos, ofrecerá una solución rentable y de alta precisión para superar las líneas de defensa modernas. Estamos decididos a llevar nuestras tecnologías autónomas al más alto nivel en el ámbito marítimo para la seguridad de nuestra Patria Azul”.

La plataforma está optimizada para misiones de ataque de precisión contra objetivos estratégicos de superficie y cuenta con un diseño compacto y una longitud de 5,8 metros, lo que dificulta su detección. Con una velocidad máxima superior a los 50 nudos, el sistema permite un rápido ataque contra objetivos dinámicos (en movimiento) y, con un alcance superior a las 200 millas náuticas (370 kilómetros), puede realizar misiones dentro de un amplio radio operativo.

La característica más destacada del sistema es su inteligencia colectiva que permite la asignación autónoma de tareas mediante el intercambio de datos entre unidades en tiempo real. Desarrollado con hardware y una arquitectura de software nacionales, el Yaktu mantiene una capacidad operativa en red del más alto nivel en todos los entornos operativos gracias a sus opciones de comunicación por línea de visión (LoS) y por satélite (SATCOM).

El sistema destaca por su capacidad de operación en enjambre, ejecución autónoma de misiones y perfil de misión kamikaze (ataque unidireccional). Capaz de operar tanto de día como de noche, vehículo puede utilizarse desde diferentes plataformas o desde una posición en tierra. Asimismo, presenta una estructura difícil de detectar gracias a su baja silueta y diseño compacto.

En cuanto a las especificaciones técnicas, la plataforma tiene un desplazamiento de 1,7 toneladas, puede realizar misiones a una velocidad de servicio superior a los 20 nudos (37 kilómetros por hora). La plataforma está equipada con un motor diésel principal y un sistema de propulsión a chorro de agua (WJ).

*Traducido por Daniel Gallego.