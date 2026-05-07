Según el director general de Comercio Exterior de Sarsılmaz acordaron que EM&E adquirirá de Sarsılmaz sus ametralladoras y los cañones de TR Mekatronik para montarlos en sus productos.

La turca Sarsılmaz y la EM&E firman un acuerdo durante SAHA 2026 en Estambul Según el director general de Comercio Exterior de Sarsılmaz acordaron que EM&E adquirirá de Sarsılmaz sus ametralladoras y los cañones de TR Mekatronik para montarlos en sus productos.

El director general de Comercio Exterior de la empresa armamentística turca Sarsılmaz, Nuri Kızıltan, anunció este jueves que firmaron un acuerdo con la empresa armamentística española Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) durante la Feria Internacional de Defensa y Aeroespacial SAHA 2026 en Estambul.

En declaraciones a la Agencia Anadolu (AA), Kızıltan informó que acordaron que EM&E adquirirá de Sarsılmaz sus ametralladoras y los cañones de TR Mekatronik para montarlos en sus productos, y señaló que “será una colaboración importante”.

Kızıltan comentó la posibilidad de llevar a cabo un “proyecto conjunto”, algo que tienen “en mente”, y afirmó que están realizando un “trabajo excelente”.

El director general describió EM&E como “uno de los mayores fabricantes de torretas del mundo”.

Kızıltan explicó que el mayor éxito de Sarsılmaz reside en satisfacer las demandas de forma inmediata y rápida: «mientras que nuestros competidores europeos son muy lentos en este aspecto, nosotros logramos el éxito de forma rápida y eficaz. Esto también se traduce en un aumento de nuestras ventas».

“Esta feria está resultando todo un éxito y muy agradable. Creo que disfrutaremos de un ambiente aún más placentero, especialmente con la participación de misiones y delegaciones extranjeras”, agregó.

Kızıltan apuntó a la importante participación de Sarsılmaz en la feria, con sus empresas del grupo, y aseguró que exhiben municiones BPS, robots LA2 Dynamics, torretas fabricadas en Ankara y cañones de la marca TRM, que producen conjuntamente con TUSAŞ.

Destacando la gran demanda de transferencia de tecnología en la feria, Kızıltan declaró que «todos los países nos hacen este tipo de peticiones; cada uno intenta valerse por sí mismo. Por lo tanto, estamos recibiendo un gran interés. Estamos evaluando estas solicitudes lo mejor posible y trabajando para brindarles apoyo, especialmente a nuestros países amigos y hermanos».

*Traducido por Daniel Gallego.