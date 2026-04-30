Otokar explicó que se trata de una inversión estratégica en el marco de un proyecto de exportación récord firmado con el Ministerio de Defensa Nacional de Rumanía.

La turca Otokar adquiere el 96,77% de la rumana Automecanica por 85 millones de euros Otokar explicó que se trata de una inversión estratégica en el marco de un proyecto de exportación récord firmado con el Ministerio de Defensa Nacional de Rumanía.

La empresa turca Otokar, filial del grupo Koç, ha firmado un acuerdo para adquirir el 96,77% de las acciones de la empresa rumana Automecanica SA por aproximadamente 85 millones de euros.

En un comunicado, Otokar afirmó que ha realizado una inversión estratégica en el marco de un proyecto de exportación récord firmado con el Ministerio de Defensa Nacional de Rumanía.

Se prevé que el proceso de adquisición concluya una vez obtenidos los permisos legales locales necesarios. Con este paso, Otokar establecerá su infraestructura de producción militar dentro de la Unión Europea.

Otokar ganó la licitación convocada por el Ministerio de Defensa Nacional de Rumanía y, en el marco de dicha licitación, completó las entregas de los primeros vehículos Cobra II producidos en Türkiye. Más de 270 vehículos entraron en servicio en Rumanía en los meses anteriores.

El proyecto continuó simultáneamente durante las negociaciones de adquisición. En este contexto, se han completado los programas de formación práctica para trabajadores y personal técnico en Mediaș, Rumania.

La fábrica, ubicada en una superficie de 140.000 metros cuadrados en la ciudad de Mediaș, podrá llevar a cabo todas las etapas de producción de los vehículos COBRA II, desde la soldadura y el corte hasta la pintura y el ensamblaje.

Las instalaciones, cuyos preparativos para la producción ya han finalizado, cuentan con una infraestructura moderna que cumple con los estándares de la OTAN. Si bien las primeras fases de producción ya han comenzado en la fábrica, se prevé que la línea de ensamblaje entre en funcionamiento en junio.

En el comunicado, el director general de Otokar, Aykut Özüner, afirmó que, con este paso estratégico, en línea con sus objetivos de crecimiento global, se han convertido en una empresa que produce vehículos blindados dentro de la Unión Europea.

Özüner destacó que sus inversiones en Rumania tienen una importancia que va mucho más allá del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

«En la industria de defensa, observamos que los países priorizan cada vez más la adquisición de capacidades de producción y tecnología nacionales. En Otokar, aspiramos a ser no solo un proveedor para países amigos y aliados, sino un socio comercial confiable que potencie sus capacidades de ingeniería mediante colaboraciones locales y transferencia de tecnología. Creemos que Otokar no solo servirá a las Fuerzas Armadas rumanas, sino que también contribuirá a las economías de ambos países durante muchos años».

*Traducido por Daniel Gallego.