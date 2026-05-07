El vehículo es capaz de alcanzar velocidades de 30 kilómetros por hora y tiene una capacidad de carga de 800 kilogramos. Gracias a sus grupos de ruedas independientes el Gökbörü puede operar en pendientes de hasta el 70% y laderas de hasta el 45%.

La turca Elektroland Defence presenta su vehículo terrestre no tripulado multipropósito Gökbörü 6x6 en SAHA 2026 El vehículo es capaz de alcanzar velocidades de 30 kilómetros por hora y tiene una capacidad de carga de 800 kilogramos. Gracias a sus grupos de ruedas independientes el Gökbörü puede operar en pendientes de hasta el 70% y laderas de hasta el 45%.

Elektroland Defence presentó por primera vez en SAHA 2026 su vehículo terrestre no tripulado multipropósito de desarrollo nacional, el Gökbörü 6x6.

El vehículo es capaz de alcanzar velocidades de 30 kilómetros por hora y tiene una capacidad de carga de 800 kilogramos. Gracias a sus grupos de ruedas independientes el Gökbörü puede operar en pendientes de hasta el 70% y laderas de hasta el 45%.

En declaraciones a la Agencia Anadolu (AA), el director general de Elektroland Defence, Ferhat Uğur, declaró que el sector de la industria de defensa turca tiene la capacidad de trabajar de forma integrada con otros sectores.

“Nuestro objetivo es producir sistemas multifuncionales, eficientes y de bajo costo que puedan satisfacer las necesidades de múltiples usuarios. Gökbörü, que lanzamos hoy, es un ejemplo de ello. Creemos que este sector, desarrollado bajo la influencia de la Presidencia de Industrias de Defensa, debe ahora extenderse también al ámbito civil. Porque tenemos mucho que proteger: nuestros bosques, nuestras costas, nuestras tierras agrícolas. Por lo tanto, con la experiencia y el conocimiento adquiridos, queremos producir robots rentables que abarquen otros sectores”.

Refiriéndose al sistema robótico que la NASA envió hoy a Marte, Uğur afirmó que «evaluamos todas las ventajas y desventajas de ese sistema robótico. Utilizando el mismo mecanismo, pero añadiéndole nuestro producto patentado, lo transformamos en una estructura más funcional, capaz de desenvolverse en las diversas condiciones geográficas del país: montañas, lodo, desierto, bosques, cualquier entorno».

Uğur asegura que el Gökbörü es rentable: «hoy en día, se puede comprar uno por menos del precio de un vehículo agrícola. Permite transportar cargas y se puede considerar una plataforma de carga multiusos. Está diseñado para operar en diversos ámbitos, ya sea en defensa, agricultura o equipos de búsqueda y rescate».

Incluso si el sistema sufre daños, puede repararse y desplegarse rápidamente, gracias a que todos los sistemas de software, hardware, electrónicos y mecánicos se desarrollan con recursos nacionales. Hizo hincapié en que este enfoque es fundamental para la continuidad operativa y la reducción de la dependencia de fuentes extranjeras.

"Uno de los mayores logros de esta feria fue alcanzar un acuerdo para 30 unidades con un país vecino europeo. Nos encontraron en esta feria. Buscaban un sistema rentable, versátil y adaptable a sus necesidades, y tras investigar y ver las pruebas, se convencieron de que este sistema resolvía su problema. Ahora estamos a la espera de un pedido. Este pedido no solo beneficia a nuestra empresa, sino también a este país. Porque cuanto más exportemos, más dinero ingresaremos a nuestro país, más podremos desarrollar tecnología y mejor podremos orientar nuestros recursos humanos. El éxito que hemos logrado en el sector aeronáutico se extenderá también al sector de vehículos terrestres".

Uğur indicó que el concepto está cambiando a nivel mundial, los vehículos terrestres se están modernizando y los sistemas no tripulados están ganando protagonismo, añadiendo que Türkiye es el país más avanzado del mundo en vehículos terrestres.

«En las pruebas que hemos realizado hasta ahora, no hemos encontrado ninguna dificultad al plantearnos la posibilidad de probar esto sobre el terreno. Cuando solicitamos opiniones, contamos con un equipo de seguridad experimentado que comparte toda su pericia. Gracias a ellos, podemos obtener ideas como: “Si esto sucede, aquello sería mejor”».

Uğur recalca que los robots no fueron producidos en un laboratorio con cuatro científicos y cinco ingenieros, sino que con el Ejército y la Policía: «Por eso este es el mejor del mundo. ¿Habrá algo mejor? Sí, lo habrá. Otra empresa turca lo fabricará. Quizás nosotros, quizás otra empresa turca. Pero lo mejor seguirá siendo así. No podría ser de otra manera. Porque somos una nación terrestre, conocemos la tierra».

*Traducido por Daniel Gallego.