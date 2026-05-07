El presidente de BMC, Fuat Tosyalı, afirmó que el vehículo está listo para su entrega y que fue desarrollado para satisfacer las nuevas necesidades en el terreno.

La turca BMC presenta su vehículo de transporte de personal y carga Pamir 4x4 durante la feria SAHA 2026 en Estambul El presidente de BMC, Fuat Tosyalı, afirmó que el vehículo está listo para su entrega y que fue desarrollado para satisfacer las nuevas necesidades en el terreno.

La empresa automovilística turca BMC presentó su vehículo de transporte de personal y carga Pamir 4x4 sin blindaje durante la feria SAHA 2026 en Estambul.

En declaraciones a la Agencia Anadolu (AA), el presidente de BMC, Fuat Tosyalı, afirmó que el vehículo está listo para su entrega y que fue desarrollado para satisfacer las nuevas necesidades en el terreno.

«Tras la disipación del clima de terror en Turquía, surgió la necesidad de vehículos ligeros sin blindaje que nuestras fuerzas pudieran utilizar en el terreno para transportar personal y carga con mayor agilidad. Para satisfacer esta necesidad, desarrollamos nuestro vehículo Pamir 4x4. Este vehículo, más económico y ligero, será un medio de transporte muy práctico para trasladar personal y carga ligera en el terreno, incluso en condiciones difíciles».

«Este vehículo no es un prototipo. Es un vehículo completamente probado y listo para su entrega. Lo hemos presentado y ahora lo estamos mostrando a compradores internacionales. Nuestro equipo ha estado probando el vehículo durante bastante tiempo».

“Nuestro complejo de producción de tanques y vehículos blindados de última generación en Ankara ya está en pleno funcionamiento, operando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos entregando nuestros tanques según el cronograma de producción y entrega previsto. Además, ha comenzado la producción de nuestros vehículos blindados de transporte de personal 8x8. También se está llevando a cabo aquí la modernización de nuestros tanques Leopard”.

“Nuestro motor BATU de 1.500 caballos de fuerza superó las pruebas de la OTAN y recibió su aprobación a finales de año. Estas pruebas fueron muy exigentes y se realizaron bajo cargas superiores a las habituales. Nuestros motores se encuentran actualmente en fase de producción en serie. Asimismo, estamos avanzando según lo previsto en lo que respecta a las unidades de potencia”.

Tosyalı afirmó que los primeros tanques se entregaron con unidades de potencia existentes, pero que la planificación para la implementación de sistemas nacionales continúa y que esta transición se está desarrollando sin contratiempos.

También señaló que BMC está incrementando el uso de motores nacionales en otros vehículos terrestres y que la producción continúa en diferentes rangos de potencia.

*Traducido por Daniel Gallego.