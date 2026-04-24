Ambos demostraron su autonomía a la hora de ejecutar formaciones en enjambre con apoyo de inteligencia artificial, navegación independiente de los Sistemas Globales de Navegación por Satélite, detección automática de objetivos y capacidades de ataque

La turca Baykar realiza pruebas de vuelo con su nuevo UAV kamikaze K2 y su munición merodeadora Sivrisinek Ambos demostraron su autonomía a la hora de ejecutar formaciones en enjambre con apoyo de inteligencia artificial, navegación independiente de los Sistemas Globales de Navegación por Satélite, detección automática de objetivos y capacidades de ataque

El dron kamikaze de nueva generación K2 y su munición merodeadora Sivrisinek (mosquito en turco), ambos de la empresa aeroespacial turca Baykar, realizaron vuelos de prueba en el Centro de Entrenamiento y Pruebas de Vuelo de Keşan, en la provincia de Edirne, en el extremo noroeste de Türkiye, el 17 de abril.

En un comunicado, Baykar informó que ambos demostraron su autonomía a la hora de ejecutar formaciones en enjambre con apoyo de inteligencia artificial (IA), navegación independiente de los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS), detección automática de objetivos y capacidades de ataque.

Ambos se presentarán al público por primera vez en la feria armamentística SAHA 2026, la cual se celebrará en Estambul del 5 al 9 de mayo.

Formación de enjambre autónoma

Las pruebas comenzaron con el despegue secuencial de cinco K2 en un lapso de cinco minutos, los cuales realizaron vuelos de patrulla en formaciones de flanco derecho, línea, V y Turan. Aeronaves no tripuladas (UAV) TB2, TB3 y Akinci acompañaron en el vuelo, proporcionando imágenes aéreas de la operación.

Navegación visual con IA

Uno de los aspectos técnicos clave de la demostración fueron las soluciones desarrolladas para entornos de guerra electrónica. Se demostró la capacidad de determinar la posición y navegar independientemente de los GNSS mediante software de navegación visual con IA.

Ambas plataformas demostraron con éxito sus capacidades de navegación autónoma en un entorno independiente de GNSS y también exhibieron sus capacidades de detección automática de objetivos y ataque automatizado con IA.

Detección y ataque autónomos de objetivos

Como parte de la demostración, un grupo de Sivrisinik realizó un ataque en picado hacia las coordenadas designadas, mientras que un K2 se separó del enjambre y realizó un ataque en picado a alta velocidad hacia las coordenadas designadas sobrevolándolas.

En la fase final de la demostración, un enjambre de 18 UAV, 5 K2, 10 Sivrisinik, 1 TB2, 1 TB3 y 1 Akinci) se agruparon en formación V y saludaron al equipo de observación.

Sivrisinek: munición merodeadora de nueva generación

El Sivrisinek eleva la profundidad operativa al nivel más alto, con un alcance que supera los 1.000 kilómetros. La munición, apoyada por inteligencia artificial y capaz de comunicarse en enjambre, pueden compartir instantáneamente los objetivos detectados entre sí.

Incluso en entornos difíciles donde las señales de GNSS no están disponibles o están fuertemente interferidas, el Sivrisinek, con su capacidad de posicionamiento visual basada en IA, destaca en misiones estratégicas en el campo de batalla gracias a su alta autonomía.

*Traducido por Daniel Gallego.