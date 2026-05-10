La reina Matilde tuvo la oportunidad de examinar las plataformas de vehículos aéreos no tripulados de Baykar y recibió información detallada sobre las actividades de I+D y producción en curso.

La reina de Bélgica y su delegación visitan la empresa aeroespacial turca Baykar en Estambul La reina Matilde tuvo la oportunidad de examinar las plataformas de vehículos aéreos no tripulados de Baykar y recibió información detallada sobre las actividades de I+D y producción en curso.

La reina Matilde de Bélgica y su delegación visitó este domingo el Centro Tecnológico Nacional Özdemir Bayraktar de la empresa aeroespacial turca Baykar en Estambul en el marco de una “misión económica” al país.

La delegación, encabezada por la reina Matilde, incluye al vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prevot; al ministro de Defensa, Theo Francken (también responsable de comercio exterior); al primer ministro de la región de Bruselas-Capital, Boris Dillies; al primer ministro de la región Flamenca, Matthias Diependaele; y al vice primer ministro de la región Valona, ​​Pierre-Yves Jeholet; al embajador de Bélgica en Ankara, Hendrik van de Velde; varios funcionarios gubernamentales, representantes de misiones diplomáticas, académicos, representantes del sector privado y periodistas de la prensa belga.

La reina y su delegación estuvieron acompañadas por el presidente y líder tecnológico de Baykar, Selçuk Bayraktar, y su director general, Haluk Bayraktar. La ministra de Familia y Servicios Sociales, Mahinur Özdemir Göktaş, y el presidente de la Presidencia de Industrias de Defensa (SSB), Haluk Görgün, también estuvieron presentes.

La reina tuvo la oportunidad de examinar las plataformas de vehículos aéreos no tripulados de Baykar y recibió información detallada sobre las actividades de I+D y producción en curso.

Al final de la visita se hicieron una foto conmemorativa frente al vehículo aéreo no tripulado de ataque Akinci expuesto en el centro. Asimismo, la reina recibió, de manos de Selçuk, una maqueta del vehículo aéreo no tripulado de combate Kizilelma como recuerdo de la visita.

En sus declaraciones sobre la visita, Selçuk expresó su satisfacción por la misma, cuyo objetivo era analizar oportunidades de cooperación, y afirmó que considera que la visita será beneficiosa para ambos países en términos de oportunidades de desarrollo tecnológico conjunto.

«Creo que esta iniciativa es importante para nuestros esfuerzos conjuntos en la arquitectura de seguridad en Europa. Baykar es la mayor empresa de vehículos aéreos no tripulados del mundo. Por sí sola, posee el 60% del mercado de exportación, mientras que Türkiye posee el 65%. La tecnología que hemos desarrollado ha dejado huella a nivel mundial y tiene una gran demanda en todo el mundo. La exposición SAHA 2026 concluyó recientemente, donde observamos un gran interés en las nuevas vulnerabilidades de seguridad a nivel mundial. Todos estamos preocupados por la seguridad de nuestra nación».

“Como país, nos acercamos a todas nuestras regiones amigas y hermanas, y en cierto sentido a todo país que nos tiende la mano, con una relación de verdadera amistad y hermandad. Creo que este enfoque emana de la cultura y las creencias de nuestra civilización. Espero que esta visita traiga resultados positivos”.

“En esta situación, considero que estas colaboraciones y alianzas son importantes. Si las naciones compiten entre sí, solo se agravará la crisis de seguridad existente. Además, la única manera de superar las guerras comerciales y los problemas de suministro a nivel mundial es mediante alianzas sólidas y vínculos estrechos. El principal socio comercial de Türkiye es Europa. Es también en Europa donde desarrollamos nuestro mayor potencial exportador”.

*Traducido por Daniel Gallego.